Ideias para usar calça jeans slim

Embora tenhamos nos afastado dos modelos justos e skinny por um bom tempo, para 2024 os slim jeans estão de volta entre as tendências a considerar para o dia a dia.

Nós amamos porque eles se ajustam perfeitamente a compromissos formais e casuais, além de serem confortáveis e modernos, independentemente do tipo de corpo.

Segundo descrito pela Vogue, as calças slim jeans estão no meio termo entre as retas e as skinny. “Este tipo de calças jeans tem um charme único, pois é capaz de estilizar o corpo sem muito esforço”, apontam, referindo-se ao grande sucesso que tiveram nas passarelas de 2024.

Foi aí que entendemos como combiná-los para os próximos meses, onde os complementos oversize, como camisas XL, caem muito bem para criar uma estética equilibrada.

No entanto, nem tudo é formalidade, pelo contrário, estampas e cores vibrantes se tornam tendência, que podemos incorporar nos blazers e torná-los os protagonistas do visual.

Outra peça que pode ser chamativa e cheia de personalidade são as jaquetas de couro, que recomendamos que você use apenas à noite nos dias atuais por questões climáticas.

Se procura outras alternativas para os looks do dia a dia, o visual total em denim é uma ótima opção a considerar. “A combinação de camisa jeans e calças jeans é uma que existe há muito tempo, por isso pode servir de inspiração para criar um look clássico mas moderno”, indica a mesma fonte.

Se tiver curvas ou quiser disfarçar a barriguinha, lembra-te sempre que as suas slim jeans devem ser de cintura alta e não muito compridas na bota, para evitar parecer mais baixa visualmente.