Calça culotte com tênis: look confortável e cheio de estilo

Há alguns anos, as pantalonas culottes conquistaram um lugar especial nos guarda-roupas das mulheres, deixando para trás alguns dos looks mais favorecedores e elegantes do streetstyle.

Nesta primavera, prometem ser a peça básica para potencializar seus looks e levá-los a um novo nível, sendo uma das propostas mais sedutoras para quem procura uma alternativa ao jeans e sair do convencional, embora não se descarte esse tipo de tecido.

Tendência pantalona culotte com tênis Pinterest (Pinterest)

O que são as calças culotte?

Se ainda não os conhece ou não sabe como identificar as calças ‘culotte’, basta ter como referência o corte midi, cintura alta e pernas largas características desta peça, além do seu caimento em linha reta que não só estiliza a figura, mas também cria uma aparência esguia e bem combinada, até mesmo alta.

Os especialistas em moda afirmam que apenas as mulheres mais elegantes optam por este tipo de calças, e o melhor é que conseguem criar looks encantadores que te farão parecer a melhor vestida. Tanto é assim que celebridades como Zendaya e até mesmo a própria Rainha Letizia apostaram nesta peça para irem a vários lugares.

Como usar calças culotte com tênis?

As calças 'culotte' (cujo nome se pronuncia como 'CU-LOT') têm sido estigmatizadas como uma das peças mais 'complicadas' para combinar, no entanto, isso se torna muito mais simples quando entendemos a natureza de suas características. Isso significa que não devemos colocar um 'largo' sobre outro 'largo' ou isso pode ter o efeito oposto e arruinar seu estilo.

Entre as chaves importantes que deve ter em conta para acertar num look com este tipo de calça, está o fato de que, se as calças são por si só uma peça ‘folgada’ ou ‘grande’, o ideal é usar uma peça na parte superior que não seja justa, mas sim do teu tamanho, para equilibrar visualmente o seu look. Também se recomenda não usar botins, mas sim calçado como botas altas, sapatos polidos como scarpins ou de bico fino, tênis e, para completar, sandálias de salto alto.

Tendência de calças culotte com tênis Pinterest (Pinterest)

Calças culotte com blusa camponesa

As calças brancas estão entre as mais populares na primavera, use-as com uma blusa de corte camponês ou cigana ajustada na cintura, adicione um par de tênis e você terá um visual casual perfeito para se sentir confortável e fresca.

Calças culotte com estampa de animal

Looks totalmente brancos, neste caso, a cor branca foi usada como principal, com um toque de cor usando apenas um top estampado de animal print, adicione uma camisa e dê um toque ao seu estilo.

Calças culotte com camisa

Se estiver procurando dar um toque formal ao seu visual, então adicione uma calça culotte com uma camisa e tênis planos, fica perfeito até mesmo para um dia de trabalho.

Brinque com os desenhos

Este visual é bastante criativo, se já chama atenção com as calças culotte às riscas, cria um contraste e equilíbrio com este top cut out perfeito para esta temporada, acrescenta uns tênis do mesmo tom.