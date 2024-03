Vestidos e tênis retrô são uma dupla vencedora: chique e confortável

A primavera finalmente chegou e se você está procurando um visual fresco e confortável, talvez a combinação de vestidos com tênis esportivos seja para você, pois tem tudo para isso. Mal podemos esperar para que faça parte dos nossos looks!

Com tanta informação, é difícil decidir por apenas uma opção, mas sem dúvida, o básico da primavera são os vestidos e se você quer dar um toque especial ao seu visual, então veio ao lugar certo, pois encontrará neste estilo algo elegante e casual para brilhar na próxima saída com seus amigos.

Estamos em um ponto em que o consumo excessivo está afetando nosso planeta, e decididos a gerar uma mudança para as futuras gerações, a melhor coisa que podemos fazer é começar com pequenos passos que fazem a diferença, além disso, você verá que não é necessário comprar as últimas novidades nas lojas para acertar no visual.

Tênis retrô com vestido Pinterest (Pinterest)

A maioria das mulheres tem um vestido em seu armário, e se você é amante das altas temperaturas, então é muito provável que seus looks recentes sejam compostos por vestidos, para parecer fresca, sem perder aquele toque feminino e sexy que apenas uma peça como essa pode alcançar.

No caso dos tênis retrô, grandes marcas de moda como a Balenciaga já previam seu sucesso quando os incluíam em suas passarelas de forma mais extravagante. Se você não sabe a que tipo de calçado nos referimos, a regra é que pareçam realmente esportivos, deixando de lado os estilos planos como os ‘Converse’, ‘Vans’ ou ‘Adidas’, e optando por algo com toques de ‘New Balance’ ou ‘Decathlon’.

Foi difícil para você imaginar ambos em um visual? Se acha que este visual é um completo 'não', aqui explicamos por que se tornará um dos estilos mais replicados e amados pelas mulheres durante a temporada de primavera/verão deste ano por ser versátil e perfeito para que mantenha o estilo sem comprometer o conforto.

Tênis retrô com vestido Pinterest (Pinterest)

Como usar vestidos com tênis esportivos?

Este visual simula esportes como o tênis, e pode ficar perfeito tanto com vestidos curtos e justos quanto com peças longas e acetinadas. É importante saber para qual momento usar cada um, enquanto um tem um toque mais casual, o outro brilha por seus ares quase formais.

O comprimento do vestido é definido por você, além disso, não importa se é justo ou com muito volume, a chave para usá-los está na simplicidade, desta vez não use estampas, opte por uma única cor (ou designs leves), que pode ser em tons vibrantes ou neutros, as texturas também não importam, seja com babados, aberturas ou acetinados são perfeitos.

Tênis retrô com vestido Pinterest (Piterest)

A atenção será focada nos tênis, lembremos que eles têm essa vibe 'chunky' e chamativa, graças às suas formas, ao tipo de sola e aos detalhes. Isso é suficiente para criar contrastes e equilibrar o visual.

Para os acessórios, basta uma bolsa pequena que contraste com seu vestido e joias discretas, um par de óculos de sol retangulares também não faz mal, penteie o cabelo como preferir, embora possa ficar bem com um coque no estilo “clean look” ou cabelo liso, também com um boné se preferir algo casual.