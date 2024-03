Semana Santa: O que você não deve fazer porque "o diabo está solto"

A paixão de Cristo será comemorada em 29 de março, no contexto da Semana Santa. É um dia muito importante para a comunidade cristã, que relembra os últimos dias de vida de Jesus Cristo. Isso é feito durante alguns dias sagrados, para refletir e alimentar o espírito enquanto se realizam rituais litúrgicos.

No entanto, devido aos dias feriados no ambiente de trabalho, muitas pessoas aproveitam esses dias de folga para sair de férias, se divertir e é quando parece que os acidentes e outros eventos trágicos aumentam. Alguns fiéis afirmam que isso se deve à falta de respeito pelo filho de Deus ou à presença de Satanás na Terra, pois "o diabo está solto".

No Tik Tok, esta semana, começaram a circular uma série de lendas e mitos sobre eventos que ocorrem quando uma pessoa não está dedicada a guardar respeito, ir à missa, visitar templos, lavar os pés, abençoar seu buquê, entre outras atividades religiosas próprias da data. As avós afirmavam que nestes dias é proibido brincar, dançar, fazer festas e as janelas e portas devem estar fechadas na Sexta-feira Santa.

A mulher que dançou com o diabo

Durante estas festividades, Lucifer aproveita para sair às ruas em busca de suas vítimas. Nos anos 80, uma mulher identificada como Josefina saiu para dançar na Sexta-feira Santa. Tinha 18 anos e era muito bonita. Ela e seus amigos combinaram de ir a uma discoteca em Durango, México.

No local, ela conheceu um homem muito bonito, que se destacava dos demais por seu terno preto impecável. Ele se aproximou dela e pediu para dançar, e ela aceitou. Os outros os admiraram, mas o casal começou a levitar e ao mesmo tempo o local foi impregnado por um cheiro de enxofre, fazendo todos deduzirem que se tratava do próprio diabo.

A discoteca ficou às escuras e Josefina apresentou queimaduras inexplicáveis de terceiro grau. Ela desapareceu a caminho do hospital.

Proibido nadar

Diz-se que a Sexta-Feira Santa é um dia de luto porque é o dia em que Jesus morreu e a principal razão para não tomar banho, já que se acredita que toda a água que não pode ser abençoada por ninguém é impura. Entre os séculos V e XV, acreditava-se que quem tomasse banho neste dia se transformaria em peixes ou sereias. No entanto, deveria ser feito no Sábado de Aleluia, pois esta água representava a redenção dos fiéis.

Dias sem sexo

Todas as pessoas que se atreviam a ter relações sexuais durante a Semana Santa estavam condenadas a ficarem unidas. O vaticanista e decano de direito da Instituição Universitária Colegios de Colômbia (Unicoc), Hernán Olano, disse à Redmas, que este mito surgiu do mesmo medo das mulheres de terem relações sexuais quando deveriam estar rezando, o que as colocava em pecado.

Ele detalhou que ficar preso nos séculos passados “resultava na contração muscular da vagina, que aprisiona o membro masculino”.