As saias tipo ‘pareô’ serão tendência pela sua elegância: assim pode usá-las com uma camisa branca

Os especialistas em moda já definiram as saias de ganga como uma das peças favoritas das tendências, e embora a sua versatilidade as torne uma opção irresistível no centro comercial, há um tipo de peça que não só se destaca por ser favorecedora, mas também por elevar o teu visual a um novo nível de elegância.

Não se trata apenas de tendências, às vezes só precisamos dar uma olhada para trás para encontrar algumas peças que se tornam básicas na primavera devido à sua frescura, conforto e estilo que não importa quanto tempo passe, são perfeitas para qualquer ocasião e continuam fazendo você parecer glamorosa.

Um exemplo disso são as saias pareô, que certamente, pelo seu simples nome, você poderá reconhecer qual é a forma pela qual se caracterizam, e é que chegou o momento de transportar um pedacinho da praia para as grandes cidades e este tipo de roupa consegue isso de forma requintada.

Recomendados

Como usar uma saia sarongue com elegância? Pinterest (Pinterest)

O que são saias pareo?

As saias pareô são uma das peças mais características do verão, no entanto, neste outono se tornarão uma das tendências mais queridas, graças ao fato de prometerem deixar você com um visual verdadeiramente.

Esta moda digna das costas italianas, de espírito boho, pode ser encontrada com um estilo hippie com estampados abstratos, cores vibrantes ou com texturas como o cetim, sua essência é definida graças aos seus pregas drapeadas que são mantidas por um nó que enquadra a cintura deixando pregas com uma queda suave que deixa as pernas à mostra.

O melhor de tudo é que tem um toque de sensualidade sem chegar à vulgaridade, mantendo essa linha de elegância, então se estiver procurando um visual digno de um escritório ou algo casual, imitando os famosos looks de praia.

Roupas elegantes com saias pareo Pinterest (Pinterest)

Como se usam as saias pareo?

Desta vez, a saia não vai cobrir o seu biquíni ou maiô, pois esta moda de praia está sendo transportada para a cidade para criar um dos looks mais sedutores e elegantes, realçando sua beleza com camisas brancas.

Embora possam ser combinadas com tops, blazers, camisetas e até moletons em casos de climas mais frios, dê um toque elegante com sandálias de salto alto. Este tipo de saia permite que suas pernas sejam exibidas de uma forma recatada e sexy, então mostre-as com orgulho.

Para esta temporada, aposte em estampados, boho e texturas como o cetim, que serão as peças mais procuradas na temporada de primavera e com certeza se estenderão ao verão.

Saias pareo Pinterest

Se quiser dar um toque fresco e sexy ao seu visual, opte por esta saia e combine com uma camisa branca em sua versão oversize, amarre-a no meio para deixar um corte cropped e elevar o seu visual.

O calçado e os acessórios são primordiais, se estiver procurando algo confortável e mais casual e descontraído, aposte nas alpargatas. Se, por outro lado, estiver buscando um look elegante, complemente com sandálias de salto alto, sapatos fechados, óculos de sol e camisa branca. O penteado também influencia, para as amantes do ‘look clean’, um coque e brincos maxi podem ser a opção ideal.