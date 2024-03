As blusas “gypsy” estão em alta por estilizarem a figura: assim são usadas com jeans

Embora as tendências proclamem o sucesso de peças de alfaiataria que emulem o luxo discreto ou o visual de avô e se misturem com estilos como o ‘coquete’, existem peças que, independentemente do que os especialistas em moda afirmem, permanecem no gosto do público graças à sua versatilidade e beleza.

Um exemplo são as blusas ‘gypsy’ que se tornaram um dos básicos do outono e que com certeza você tem mais de uma no seu armário, pois conectam a elegância com a sensualidade, além de darem um toque moderno aos looks, sendo uma das favoritas para climas quentes e saídas casuais.

Blusas gypsy com jeans Pinterest (Pinterest)

Se procura um look que te faça parecer arrumada sem muito esforço, podes encontrar a resposta nas blusas ciganas, cujo romantismo é quase impossível de ignorar para as mulheres, sendo uma das peças preferidas para elegantes jantares e divertidos eventos com amigos, é perfeita para tudo e ainda ajuda a esconder partes do corpo que talvez não queiras que se destaquem tanto.

Recomendados

O que são as blusas ‘gypsy’?

É possível que você já conheça as blusas ‘cigana’ ou gitanas e eu quase poderia apostar que você tem mais de uma no seu armário e que elas te acompanharam em diferentes momentos da sua vida, mas chega de mistérios, aqui explicamos como é essa famosa peça.

As blusas "ciganas" se caracterizam por duas coisas, o seu decote tipo barco, o que significa que deixa o pescoço livre e se estende até aos ombros, cobrindo apenas uma parte deles. Isto também é conhecido como "off the shoulder".

Além disso, possui mangas de grande volume e uma queda ampla, o que ajuda a esconder alguns aspectos do abdômen que talvez você não queira que sejam tão visíveis. São perfeitas não apenas para disfarçar partes do corpo, mas também para realçar a figura, dependendo do corte, seja solto ou justo.

É uma das peças mais românticas e frescas que conseguem manter-se no gosto das mulheres em temporadas como primavera/verão.

Como combinar blusas 'gypsy' com jeans?

As blusas ‘cigana’ são ideais para todas as idades e combinam perfeitamente com saias maxi, calças retas e no estilo skinn, também com shorts e elegantes calças palazzo ou de alfaiataria que conseguem dar aquele toque elegante.

Desta vez, a combinação é de blusas 'ciganas' com jeans, que é a opção perfeita para um visual confortável e fresco que você pode usar em qualquer lugar, e como sempre, sem a necessidade de gastar muito dinheiro, já que é provável que você tenha ambos no seu armário.

Com alças e calças jeans

Se o que você procura é que seus ombros não pareçam muito largos, a solução é usar um decote barco com alças para direcionar a atenção de uma forma "cruzada" que ajude a favorecer sua figura.

Visual elegante e confortável

Se procura um visual elegante e confortável com blusas ciganas que também combinem com jeans, esta ideia é perfeita, uma elegante peça superior às bolinhas, calças retas e sapatos de salto alto, têm aquele toque leve fresco e chique. Adiciona acessórios como um colar ou choker e brilha.

Visual total em ganga

Estas românticas blusas boêmias ficam perfeitas, jeans sobre jeans, brincando com texturas e elementos, como no exemplo. A blusa tem laços que destacam a cintura, enquanto as calças jeans têm bolsos.

Não se esqueça das calças brancas!

As calças brancas são o básico do outono e ficam perfeitas com blusas gypsy. Aqui está um exemplo para você arrasar.