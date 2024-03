‘Lambeijos’: especialistas explicam se beijos de pets fazem mal à saúde bucal dos bichos e dos donos

Nesta semana, o caso da modelo Eryka Costa, de 17 anos, que precisou levar 10 pontos após ter parte da boca arrancada ao ser mordida pelo próprio cachorro, no Piauí, deixou muita gente apreensiva. A jovem contou que tentava dar um beijo no animal, quando ele a atacou. Apesar dos transtornos que sofreu, ela garante que seu amor pelo pet continua o mesmo, mas alerta sobre cuidados. Mas os riscos dos chamados “lambeijos” se restringem apenas às mordidas?

Especialistas dizem que o contato físico e os beijos nos animais pode fortalecer o vínculo emocional entre os tutores e seus animais de estimação, tendo sido associado à redução do estresse e à promoção do bem-estar emocional. Segundo um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Azabu, no Japão, a liberação de hormônios como a ocitocina durante esses momentos de proximidade com os pets pode afetar positivamente a saúde mental dos tutores, contribuindo para uma sensação de calma e felicidade.

Apesar disso, antes de sair beijando o pet, a veterinária Ketlin Costa Moreira, da Pet de TODOS, alerta que a prática pode acarretar riscos à saúde dos bichos, principalmente se o pet tiver cálculo dentário, condição também conhecida como o tártaro. “Os bichinhos costumam ser alvo de coleções bacterianas, então é interessante que as pessoas evitem beijar a boca deles, principalmente no caso de crianças, idosos e pessoas com a imunidade comprometida”, destacou.

Ketlin ressalta que, assim como as pessoas, os animais precisam de cuidados e, quando estão saudáveis, podem sim dar os “lambeijos”. “Se o seu animal estiver com a boca saudável, a probabilidade dele causar uma infecção ou alguma outra doença por meio do lambeijo é muito baixa. Por isso, é essencial manter a saúde bucal do animal em dia, por meio de escovação regular e visitas periódicas ao veterinário”, aconselha.

Já o dentista Diego Cardoso, da rede AmorSaúde, alerta que ter uma boca saudável é essencial tanto para os humanos quanto para os pets, pois que previne infecções, anemias, doenças autoimunes e até diabetes. “A saúde bucal é importante em qualquer idade e para mantê-la em dia os cuidados são mais do que necessários, assim é possível evitar menos problemas no futuro, como cáries, mau hálito e doenças gengivais”, explica.

Para manter a boca limpa e a saúde em dia, o profissional aconselha medidas preventivas. “Faça escovações após as principais refeições, diminua a ingestão de açúcares e alimentos gordurosos, use sempre o fio dental, escove a língua, invista em uma escova de cerdas macias e use creme dental com flúor”, indica Diego, que aconselha agendar uma consulta odontológica, no mínimo, duas vezes por ano.

Portanto, enquanto o “lambeijo” pode ser uma demonstração de afeto, é importante fazê-lo de maneira consciente, considerando sempre a saúde bucal tanto do animal quanto do humano. Com cuidados adequados, é possível desfrutar dos benefícios emocionais do contato físico com os animais de estimação sem comprometer a saúde de ambos.