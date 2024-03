Modelo tem parte do lábio arrancado após tentar beijar o próprio cachorro: “Meu amor continua o mesmo”

Eryka Costa, de 17 anos, precisou levar 10 pontos, após ter parte da boca arrancada ao ser mordida pelo próprio cachorro. O caso aconteceu na última segunda-feira (18) bairro Vale do Gavião, Zona Leste de Teresina (PI).

A adolescente explicou ao g1 que brincava com Bolinha, pet da família, em seu quarto, quando tentou beijar o cachorro sem raça definida (SRD). Nesse momento, o animal avançou e a mordeu.

A mordida pegou o lábio superior de Eryka, que empurrou o cachorro após o susto e foi mordida novamente em um dos braços.

“Foi muito rápido. Ele estava tranquilo e eu fui brincar com ele durante a manhã. É normal, eu sempre brinco com ele, mas dessa vez ele ficou meio agitado. Ele tem esse costume, então foi um pouco de descuido meu”, relatou a modelo.

Com parte do lábio arrancado, a menina foi atendida em uma Unidade Básica de Saúde, levou 10 pontos e vai precisar passar por uma reconstrução no lábio; Já no braço ela sofreu ferimentos leves.

“Fui ao hospital e recebei todo o atendimento necessário. A parte de cima da boca arrancou um porquinho, mas eu recebi os pontos e está tudo bem”.

Imagem: g1/Pedro Lima

“Meu amor continua o mesmo”

Mesmo após o episódio, a jovem não culpa o cão vira-lata, e disse que o amor continua igual. “Ele sempre foi meio zangado, e a gente tem que tomar cuidado. Ele não sabe o que faz! Meu amor continua o mesmo, só preciso tomar muito mais cuidado”.

Segundo o site do Hospital Israelita Albert Einstein, após levar uma mordida de cachorro, “é crucial investigar se há risco de raiva. Uma adequada higienização geralmente é suficiente para tratar o ferimento, mas é essencial verificar a saúde do cão envolvido. Com base nisso, o médico irá avaliar a necessidade de prescrever vacinas e soro antirrábico para a pessoa atacada”.