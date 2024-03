Unhas para o outono 2024: veja as cores que irão dominar a estação

À medida que o outono de 2024 se instala, as tendências de moda se estendem até as pontas dos dedos, trazendo uma paleta de cores rica e diversificada para as unhas.

A temporada promete um mix de tons terrosos, cores vibrantes e nuances sutis que refletem o espírito outonal, tanto nas passarelas quanto nos eventos de gala.

Cores que resplandecem no outono

Desta vez, os tons de laranja e marrom, especialmente o marrom escuro reminiscente do mogno, lideram as preferências, sugerindo uma mudança sofisticada do clássico preto.

Estas cores não só dominaram as semanas de moda de inverno 2024 como também são apostas seguras para quem deseja adicionar um toque de elegância e calor às unhas durante os meses mais frios.

Para os amantes do verde, a tonalidade oliva emerge como uma escolha de destaque, proporcionando uma opção de cor mais fechada que se harmoniza perfeitamente com o clima ameno do outono.

Além disso, a cor do ano da Pantone, um pêssego suave conhecido como “peach fuzz”, promete adicionar um toque de cor discreto, mas versátil, à paleta outonal.

Um retorno ao clássico vem com a nuance “red velvet”, um vermelho mais fechado que promete ser a escolha dos apaixonados pela cor. Entre as tendências, também se destacam os tons translúcidos, que seguem a onda “nonicure”, caracterizada por um visual minimalista e quase imperceptível, mas que não deixa de ser elegante.

A inovação das cores não para por aí. O “mocha latte”, uma interpretação do café com leite, promete unhas marcantes com um toque clássico, enquanto o “Elemental Blue”, um azul pastel com nuances acinzentadas, oferece uma opção refrescante e moderna para a estação.

Os tons de damasco, especialmente o laranja queimado, complementam a tendência, assegurando que o espectro de cores do outono esteja completo.

Fonte: Vogue