Já estão à venda? Descubra as novas cores do Salomon XT-6 GORE-TEX

Na moda outdoor, existem várias marcas que estão na vanguarda. Uma delas é a Salomón, uma marca de origem francesa que recentemente tem estado nas notícias por seus impressionantes XT-6, um modelo que acabou de comemorar seu décimo aniversário com o lançamento de duas novas cores para sua icônica linha. Assim, o modelo XT-6 GORE-TEX recebe duas novas integrantes com tons de bege e preto que se juntam à sua coleção.

Fundada em 1947, desde então a Salomon tem se concentrado em equipar atletas outdoor. E, neste caso, seu modelo XT-6 tem sido um dos lançamentos mais bem-sucedidos da empresa.

Assim são os novos Salomon XT-6 GORE-TEX

As XT-6 da Salomon são famosas e consideradas um verdadeiro emblema da tendência gorpcore, basicamente porque permitem adotar um estilo de montanha sem destoar no ambiente urbano. E para seus fiéis fãs, os modelos "Safari/Negro" e "Negro/Prata" se juntam à coleção.

Salomon XT-6 GORE-TEX Safari/Negro

Com um design sutil que combina o conforto do calçado técnico com moda minimalista, os novos tons do Salomon XT-6 GORE-TEX mantêm detalhes icônicos da silhueta original, como a língua multicolorida.

Além disso, o modelo "Safari/Negro" apresenta tons de areia com detalhes em preto azabache, enquanto o "Negro/Prata" combina preto com detalhes prateados em acabamento fosco. Ambos os modelos possuem solas AC2 Muscle, que, de acordo com a Salomon, oferecem desempenho em qualquer tipo de atividade ao ar livre.