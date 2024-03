Mhoni Vidente indica nos horóscopos do fim de semana de 22 a 24 de março de 2024, onde ela aponta qual é a carta do tarot que te corresponde; como será sua vida profissional e amorosa ao longo da semana.

Veja a previsão da vidente para o seu signo, os dados-chave sobre o seu dia de sorte para este fim de semana e as cores que trarão abundância; também oferece conselhos para melhorar sua vida amorosa.

Conheça as recomendações de Mhoni Vidente para o fim de semana de 22 a 24 de março e aproveite ao máximo as pessoas próximas à sua vida. Além disso, ela te diz como cuidar da sua saúde e das suas finanças pessoais.

Áries, horóscopo de Mhoni Vidente Março 21 - Abril 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Na próxima sexta-feira, você tomará uma decisão importante que o fará crescer mais no trabalho, mas lembre-se de não falar sobre seus planos antes do tempo. Você celebrará este dia com seus amigos. Um amor do passado está procurando por você, possivelmente do signo de Capricórnio ou Aquário. Você fará pagamentos do cartão de crédito e dívidas do seu carro, apenas evite acumular mais dívidas. Você terá uma sorte no dia 24 de março com os números 07 e 13, e sua cor da sorte é o vermelho intenso. Tente não ser tão bom, ou seja, tão nobre, e organize seus sentimentos. Lembre-se de que se você dá amor, recebe amor. Na carta do tarô, saiu ‘O Diabo’, então tenha cuidado com amigos e colegas de trabalho que se disfarçam de boas pessoas. Nesta primavera, a riqueza chegará às suas mãos, especialmente porque você está em uma fase de força espiritual; recomendo que inicie um negócio ou busque novos caminhos em outros países.

Touro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Maio-21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta sexta-feira será o dia de pagar sua fatura do cartão de crédito e dívidas do passado; lembre-se de que é muito importante sempre manter suas finanças em dia e aprender a administrá-las melhor. Esta primavera trará amores novos e verdadeiros, e até mesmo um casamento é vislumbrado para o seu signo. Cuide-se de problemas nas costas e nos rins; beba mais água e faça exercícios, mas não tão pesados para evitar lesões. Um novo amor virá atrás de você neste final de semana. Você estará muito apaixonado e carinhoso, lembre-se de que sua compatibilidade ideal é com Virgem e Capricórnio. No horóscopo do tarot, saiu a carta do ‘Imperador’, o que significa que você irá longe em questões de trabalho, apenas seja astuto e cauteloso com suas decisões; você verá que alcançará o que tanto deseja: um cargo melhor e mais bem remunerado. Seus números da sorte são 8 e 17, e sua cor é o laranja.

Gêmeos, horóscopo de Mhoni Vidente Maio 22 - Junho 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fim de semana de paz consigo mesmo e com sua família, lembre-se de que o seu signo gosta muito da companhia dos entes queridos e estes três dias serão de convivência. Na sexta-feira, você fará o trâmite de um crédito para um carro, lembre-se de que você merece por todo o trabalho que realiza. Nesta fase da primavera, você receberá muitas bênçãos no campo profissional, será reconhecido no seu trabalho e receberá o pagamento das férias. Você é o gêmeo do Zodíaco, o que lhe confere astúcia e inteligência, coloque em prática e abra um negócio nos fins de semana, você terá muito sucesso! Um amor sairá do seu lado devido a problemas de ciúmes e insegurança, tente fechar ciclos em sua vida. Você terá uma sorte no dia 24 de março com os números 01 e 23, e sua cor é o verde. Você tirou a carta do ‘O Sumo Sacerdote’, então terá muita ajuda espiritual nestes dias santos.

Câncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junho 21 - Julho 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Você terá um golpe de sorte nesta sexta-feira com os números 03 e 27; sua cor da sorte é o amarelo; aproveite a onda de abundância que a nova estação trará para você. Dias em que poderá ver um projeto pendente realizado, lembre-se de que seu signo é muito dedicado em tudo o que faz e só se sente bem quando vê as coisas realizadas. Neste dia, surgirão muitas oportunidades de novos trabalhos. Cuide-se do estresse, tente manter uma boa dieta e uma rotina de exercícios para não se pressionar tanto. Um amor de fora está chegando até você e decide passar alguns dias de férias juntos. Um amigo vai te procurar para falar sobre um problema de fofoca, tente não dar tanta importância. Na carta do tarot, saiu o ‘Ás de Ouros’, o que significa que terá muita sorte em tudo o que empreender, não duvide que a sorte estará do seu lado nos próximos dias e você conseguirá o que deseja!

Leão, horóscopos de Mhoni Vidente Julho 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Terá muitos problemas no seu trabalho e vida pessoal nesta sexta-feira, lembre-se de que o seu signo tem um caráter muito temperamental e isso faz com que não meça as suas palavras; recomendo sempre tentar analisar o que vai dizer e resolver tudo o que possa te estressar. Receberá um convite para desfrutar de um dia no campo neste domingo. Organize a sua casa e decida pintá-la. Cuide-se de problemas intestinais ou estomacais, tente controlar o seu consumo de álcool ou de gorduras na comida. Não procure mais por esse amor que se foi, lembre-se que é melhor tentar conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Áries e Sagitário. Terá sorte com os números 13 e 40, a sua cor da abundância é o laranja. Na carta do tarô, saiu ‘O Sol’, o que significa que sempre precisa do astro rei para multiplicar a sua energia positiva.

Virgem, horóscopo de Mhoni Vidente Agosto 23 - Setembro 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante esta sexta-feira, você está analisando uma mudança radical em seu trabalho, lembre-se de que está no melhor momento para crescer economicamente, e mais ainda porque esta estação fará você se sentir ótimo e se tornar um líder empresarial, então não pense mais e faça isso! porque você terá muito sucesso com os projetos que iniciar. Cuide-se de dores de cabeça e enxaquecas, tente sair para caminhar e manter uma dieta longe de café e refrigerantes. Um amor do passado está procurando por você para resolver uma situação de fofoca, mas tente não dar importância e deixe isso para trás. Você foi convidado para viajar nestas férias da Semana Santa, vá que você vai se divertir muito! Seus números da sorte são 20 e 21; sua cor é o azul forte. No horóscopo do tarô, saiu a carta do , o que significa que o amor entrará em sua vida para ficar e o tempo em que você vivia sozinho acabou.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Setembro 23 - Outubro 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepare-se para um fim de semana cheio de energia positiva e mudanças surpreendentes, é hora de cura espiritual em sua vida, então você deve buscar a paz interior. No seu horóscopo do tarô, saiu a carta ‘A Roda da Fortuna’, o que significa que a abundância está chegando em sua vida e os problemas econômicos acabaram, prepare-se para uma sequência cheia de prosperidade; aproveite para investir. Pare de imaginar problemas onde não existem, sua mente às vezes te prega peças, então em caso de dúvida, pergunte; não fique na incerteza. Esta estação traz a oportunidade de se reinventar e crescer como profissional, aproveite essa onda de boas vibrações. Você será convidado para jantar, renove seu guarda-roupa. Seus números da sorte são 11 e 90. Vista-se de branco para atrair paz e harmonia, esta estação que começa lhe dará a oportunidade de se reinventar.

Escorpião, horóscopos de Mhoni Vidente Outubro 23 - Novembro 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sexta-feira de triunfo para o seu signo, neste dia as energias positivas estarão a seu favor e verá como aquilo que tanto deseja começará a fluir. Se tiver problemas legais, finalmente serão resolvidos a seu favor, lembre-se de que a nova estação o ajudará a se realizar em questões de negócios e novos projetos, então essa energia solar o ajudará a crescer economicamente. ‘A Temperança’ é a sua carta do tarô, o que significa que todos os seus desejos se concretizarão nestes dias santos. Seu anjo da guarda o ajudará a encontrar paz no amor, apenas tente meditar mais neste fim de semana. Um amor do passado está te procurando apenas para ter sexo, então aproveite. Não seja tão teimoso em suas decisões, considere que é bom pedir opções e analisar essa mudança que você precisa. Cuide-se de problemas de estômago e intestino. Seus números da sorte são 08 e 16, e sua cor da abundância é o amarelo.

Sagitário, horóscopos de Mhoni Vidente Novembro 22 - Dezembro 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

O ‘Ás de Copas’ é a sua carta no horóscopo do tarot para estes três dias, por isso é hora de investir em uma casa ou veículo para aumentar o seu patrimônio. Seu espírito ardente o impulsiona a mudar tudo ao seu redor, uma onda de ideias inovadoras invadirá você para renovar sua casa e dar uma guinada em sua vida. A energia solar da primavera o enche de vitalidade e o encoraja a ser a melhor versão de si mesmo. Você é convidado para um dia no campo, aproveite o ar livre, a natureza e a companhia. Não hesite em se entregar ao amor, Áries e Leão são seus signos mais compatíveis e a paixão pode bater à sua porta. Alguns amigos propõem uma viagem durante a Semana Santa. Seu signo ardente o impulsiona ao amor, mas evite cair em jogos de dois ou mais corações. Os números 30 e 77 serão favoráveis nos jogos de azar, use laranja para atrair a sorte.

Capricórnio, horóscopos de Mhoni Vidente Dezembro 22 - Janeiro 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Controle os seus vícios, a carta do ‘Louco’ no horóscopo do tarot adverte sobre o perigo do álcool, tenha mais caráter e não permita que isso te controle. Este fim de semana estará marcado pela busca incansável da felicidade. Não tenha medo de fazer mudanças para alcançar metas profissionais. Os raios do Sol te abençoarão e te darão a energia necessária para brilhar, se prepare para conhecer pessoas influentes que te abrirão novas portas. Haverá uma revisão no trabalho, mantenha a calma e demonstre a sua capacidade para superar qualquer desafio que surja; lembre-se de controlar os seus nervos para que tudo corra perfeitamente. Valorize os conselhos da sua família e desfrute da companhia deles, eles procuram sempre o melhor para você. A sua cor da abundância é o vermelho, recomendo que o use nas suas roupas, e os seus números da sorte são 21 e 30.

Aquário

Um amor de Gêmeos ou Virgem vai procurar por você para retomar um relacionamento do passado, decida se quer fechar esse ciclo ou dar uma nova chance ao amor. Você vai se livrar do seu veículo atual para adquirir um mais recente, é hora de se renovar. Este fim de semana estará cheio de produtividade e crescimento, aproveite ao máximo seu tempo para avançar em seus projetos profissionais e acadêmicos. A primavera te impulsiona a alcançar seus sonhos e metas. Sua carta no horóscopo do tarô é ‘Dois de Espadas’, e além disso, é o seu anjo, nos próximos dias você terá uma fortaleza quase indestrutível para fazer qualquer coisa, se você tiver questões legais, a resolução de sucesso virá a seu favor. Dedique-se às suas responsabilidades e coloque todo o seu empenho em suas atividades. Você terá sorte com os números 14 e 15, e vista roupas azuis para atrair a fortuna e o amor.

Peixes, horóscopos de Mhoni Vidente Fevereiro 19 - Março 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Os seus números mágicos são 08 e 77, e as suas cores da abundância são o branco e o azul. Nesta estação, o seu signo entra numa etapa de mudanças radicais na vida profissional e decida-se conquistar o cargo que merece pelo seu comprometimento. Os raios de sol vão te ajudar a afastar energias negativas que estavam impedindo o seu progresso, por isso não hesite, porque a nova estação trará dinheiro e amor verdadeiro. Neste fim de semana, decida-se mudar de visual, tente não pensar demasiado no amor, os ciúmes não são bons conselheiros. Sexta-feira será o encerramento de um projeto de trabalho que te permitirá alcançar o sucesso. Você vai receber notícias de uma gravidez na família. Novos amores muito compatíveis com o seu signo vão te procurar. A sua carta de tarot é ‘A Torre’, o que significa que você terá de procurar um patrimônio para a sua vida. Alguém da sua família vai te contactar para te convidar a sair na Semana Santa.