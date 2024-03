Horóscopo Chinês: as previsões imperdíveis deste final de semana para todos os signos

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

O momento será apresentado para o Rato com uma intensa vida social e muitos compromissos de trabalho . Bons resultados materiais não demorarão a chegar. Nesse período você procurará alguém em quem se apoiar e será positivo o contato com seus amigos e familiares mais próximos. Podem ocorrer mudanças em casa ou o ambiente relacionado aos parentes pode mudar.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Você terá uma grande capacidade de adaptação às demandas e imprevistos que surgirão esta semana. As decisões que você deve tomar devem ser consideradas, pois haverá mudanças drásticas sem meio-termo. Será uma ocasião para manifestar a poderosa vontade e impulso que caracteriza o Buffalo. Isto levará a mudanças positivas que incluem abertura mental, boas notícias para estudantes ou comunicadores do signo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

É um momento favorável para reorganizar ou avaliar novas possibilidades. A área trabalhista da Tigre está mobilizada , trazendo ventos encorajadores de mudança. Um encontro inesperado abrirá as portas para novas atividades. A economia é reativada e as perspectivas de emprego melhoram. Você se sentirá mais estável e confiante para derrubar qualquer obstáculo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

A concentração e a praticidade permitirão que você se organize e foque nos objetivos traçados. Entrará em jogo uma criatividade poderosa que ajudará o Gato a enfrentar problemas e traçar novos projetos. Guiado por um forte impulso, você irá gradualmente se desvencilhando dos laços e se entregando completamente aos seus desejos.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Os movimentos aceleram, seu caráter se fortalece e você manifestará a coragem típica do Dragão. Um esforço inteligente e realista aplicado às finanças evitará problemas posteriores e trará maior facilidade. O trabalho criativo trará à tona o que há de melhor em sua personalidade, então dedique tempo a uma atividade incomum que você está adiando. No amor , pode surgir o interesse por alguém relacionado ao trabalho.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Neste momento, a Cobra terá um enorme fluxo de energia e um espírito determinado que lhe permitirá dar origem a novas ideias. Você vai querer atualizar, fechar coisas do passado e começar do zero, se necessário. Você está vivendo uma fase de conquistas tanto materiais quanto na vida pessoal e será preciso aproveitar o momento.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

O signo do Cavalo passará por um impulso vital ao seu desejo de crescimento e permitirá que você conquiste seus desejos, mas você deve canalizar positivamente a energia para evitar desgastes desnecessários. Será necessário deixar de lado a insegurança para confiar e não buscar a aprovação alheia. É hora de dar um passo à frente, seguir em frente e até correr riscos, se necessário.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Cabra deve evitar dispersar-se e ouvir os sábios conselhos que possa receber. Há uma conquista muito próxima e você deve dar passos firmes até alcançá-la. Use sua prudência e não reme contra a corrente. O apoio de pessoas solventes apoiará seus projetos profissionais . Questões artísticas, intelectuais e espirituais trarão benefícios e será possível a realização de algo marcante.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Adotar uma postura aberta e flexível será essencial para que as coisas aconteçam com facilidade. Você sentirá um vento contrário ou que algumas questões dependem de outras, o que pode criar uma certa sensação de desamparo na natureza decisiva do signo.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Algumas mudanças estruturais fortalecerão os projetos de trabalho que o Galo tem em mente. Agir com maior adaptabilidade é o mais adequado em tempos de mudanças. Será essencial conciliar as diferenças entre os parceiros. Em qualquer tipo de associação, seja profissional ou emocional, é preciso decifrar a situação sem criar confusão.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Mesmo que tudo pareça tenso, não deixe a confusão tomar conta de você. Se certos projectos falharem, é certamente porque em breve surgirão outros melhores. As mudanças que ocorrem são um sinal de que uma nova realidade está se desenvolvendo em sua vida. Em relação à economia , você pode atingir seus objetivos apenas colocando sua vontade em ação. O

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

É um bom momento para expressar criatividade e transformar suas ideias em boas iniciativas. A capacidade de trabalho acentua-se e nascem novos projectos. O porco saberá potencializar seus recursos, administrar as finanças e alcançar algumas conquistas. Uma boa predisposição permitirá que você chegue onde estão as oportunidades.

Com informações do site La Nacion