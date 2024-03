As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Será convidado para um piquenique, desfrutar ao ar livre, da natureza e da companhia. Não hesite em se entregar ao amor, Áries e Leão são os seus signos mais compatíveis e a paixão pode bater à sua porta. Alguns amigos sugerem que você faça uma viagem durante a Páscoa. Seu signo de fogo o impulsiona ao amor, mas evite cair em jogos de dois ou mais corações. Os números 30 e 77 vão te favorecer nos jogos de azar, use laranja para atrair fortuna.

Capricórnio

Haverá uma revisão no trabalho, mantenha a calma e demonstre sua capacidade de superar qualquer desafio que surgir. Lembre-se de controlar os nervos para que tudo corra perfeitamente. Valorize os conselhos da sua família e aproveite a companhia deles, eles buscam sempre o melhor para você. Sua cor da abundância é o vermelho, a recomendação é usar nas roupas, e seus números da fortuna são 21 e 30.

Aquário

O outono incentiva você a alcançar seus sonhos e objetivos. Sua carta no horóscopo do tarot é “Dois de Espadas” além de ser seu anjo, hoje em dia você terá uma força quase indestrutível para fazer qualquer coisa, se tivesse procedimentos legais, a resolução do sucesso chegará a seu favor. Dedique-se às suas responsabilidades e coloque todo o seu esforço nas suas atividades. Você terá um golpe de sorte com os números 14 e 15 , e usará roupas azuis para atrair fortuna e amor.

Peixes

Sexta-feira de encerramento de um projeto de trabalho que lhe permitirá alcançar o sucesso. Você saberá sobre uma gravidez em um membro da família. Estão em busca de novos amores que sejam muito compatíveis com o seu signo. Sua carta de tarot é “A Torre”, significa que você terá que buscar um patrimônio para sua vida. Alguém da sua família entra em contato com você para convidá-lo para sair na Páscoa.

Com informações do site Nueva Mujer