As previsões do tarot desta sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Nesta sexta-feira você tomará uma decisão importante que o fará crescer mais no trabalho, mas lembre-se que não deve discutir seus planos com antecedência. Você comemora este dia com seus amigos. Um amor do passado te procura , possivelmente do signo de Capricórnio ou Aquário. Você faz pagamentos do cartão de crédito, evita acumular dívidas. Você terá de sorte no dia 24 de março com os números 07 e 13, e sua cor é o vermelho intenso.

Touro

Esta sexta-feira será dia de quitar cartão de crédito e dívidas passadas. Lembre-se que é muito importante estar sempre em dia com suas finanças e aprender a administrá-las melhor. Este outono será de amores novos e verdadeiros, há até vislumbres de um casamento para o seu signo. Cuidar de problemas nas costas e nos rins, beba mais água e faça exercícios, mas não tanto para evitar lesões. Um novo amor está procurando por você neste fim de semana.

Gêmeos

Final de semana de paz consigo mesmo e com sua família, lembre-se que seu signo gosta muito da companhia de seus entes queridos e esses três dias serão de convivência. Nesta sexta-feira você vai processar um empréstimo para um carro, lembre-se que você merece por tudo que trabalha. Nesta fase de outono você receberá muitas bênçãos em termos de trabalho, receberá reconhecimento pelo seu trabalho e será remunerado pelas férias.

Câncer

Sorte nesta sexta-feira com os números 03 e 27, sua cor da sorte é o amarelo. Aproveite a onda de abundância que o outono lhe trará. Dias podendo ver um projeto que você tinha pendente concluído, lembre-se que seu signo é muito dedicado a tudo que faz e você só se sente bem quando vê-lo concluído. Neste dia você receberá muitas perguntas sobre novos empregos. Cuide dos problemas de estresse, procure ter uma boa alimentação e uma rotina de exercícios para não se pressionar tanto.

Com informações do site Publimetro