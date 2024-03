O calçado que Carolina Herrera não usa nem em casa porque não acha elegante

Carolina Herrera Estas são as suas dicas de moda infalíveis (Theo Wargo / Dimitrios Kambouris en Getty Images)

Carolina Herrera é conhecida por ser uma das mulheres mais elegantes do mundo e suas opiniões são lei no mundo da moda.

É por isso que todas estão atentas aos seus conselhos e dicas para serem mais sofisticadas, embora claro, cada um interprete o estilo à sua maneira e seus mandamentos não sejam obrigatórios para todos, afinal, como diz o ditado, na moda o que nos convém!

De acordo com a Harper's Bazaar, Carolina Herrera recomenda a todas as mulheres que querem parecer elegantes no dia a dia afastar-se dos tênis, o calçado que, segundo ela, subtrai muitos pontos apesar de sua conforto.

Como designer de moda de sucesso, ela considera que os sapatos são fundamentais em um visual, por isso nunca devemos subestimar esse detalhe ou deixá-lo em segundo plano em relação a outros aspectos do look, mas sim dar a devida importância.

Em uma conversa com Adela Micha algum tempo atrás, a venezuelana falou sobre coisas que são ‘caretas’, então Carolina Herrera confessou que não usa tênis porque falta elegância e refinamento, juntando-se a outras de suas crenças, como não usar cabelo comprido após os 40 anos.

As mulheres confessaram na conversa: “Eu nem uso tênis para ir à academia”. “Você está igual a mim; eu não ando de tênis. Uso sapatos sem salto. Não é que você pareça desleixada, mas parece estranho... como aquelas pessoas que vão à academia e usam aqueles modelos e de repente os usam para sair, eles parecem horríveis! Tudo tem seu momento’, acrescentou a empresária”.

O curioso do caso é que ela desenhou um par de tênis para a sua marca. Apesar dos sentimentos de Herrera em relação aos tênis, ela estreou no mundo dos sneakers para a sua marca como parte da coleção de primavera/verão em 2017.