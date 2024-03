O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 7 de copas

É um momento de muitos sonhos, fantasias e momentos que estimulam a felicidade. Reencontro do amor e prazer. É hora de aproveitar, mas também não exagerar e deixar a realidade de lado. Quem está em uma etapa delicada, deve ter cuidado para não adoecer por paranoias criadas pela mente.

Capricórnio – Carta 7 bastos

É hora de parar de aceitar aquilo que é ruim e ficar por isso mesmo. Aceite o que não pode ser controlado, mas comece a trabalhar para que as coisas melhorem. Doenças e problemas em geral devem ser tratados com responsabilidade e mudanças efetivas na realidade para que as coisas melhorem.

Aquário – Carta ás de bastos

Novidades podem chegar e marcam um nascimento importante em sua vida. Trabalhos e projetos se concretizando. Romances ou forte poder de atração.

Peixes – Carta 3 de bastos

Momento de ter cuidado com impulsos e evitar se precipitar. Fazer as coisas de maneira calma e calculada ajudará a colher o sucesso em suas iniciativas. Cuidado com os amores proibidos.