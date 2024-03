Como fazer para que seu cachorro cheire sempre bem? Siga as dicas

Os cães são mais do que simples animais de estimação; são considerados membros adicionais de muitas famílias, compartilhando o lar e oferecendo companhia e alegria. No entanto, juntamente com seu amor e lealdade, vêm certas características que podem ser desafiadoras, como seu odor corporal.

Cada raça de cães tem um aroma corporal característico, mas fatores como a umidade ou problemas de saúde podem acentuá-lo. Se notar que seu animal de estimação está cheirando forte, mesmo mantendo uma rotina de higiene adequada, é necessário consultar um veterinário para descartar problemas de saúde subjacentes.

Uma vez descartadas as causas relacionadas à saúde, existem certas dicas para manter um cheiro agradável no seu cão e garantir uma convivência harmoniosa em casa.

A higiene desempenha um papel fundamental na manutenção do odor do seu cão. Escová-lo regularmente, adaptando-se às necessidades da sua raça, ajuda a remover os pelos mortos e a prevenir o acúmulo de poeira e sujeira. Além disso, seguir as orientações do veterinário sobre a frequência do banho é essencial. Se perceber que o odor do seu cão está se intensificando mais cedo do que o esperado, você pode usar lenços de higiene específicos para cães para refrescá-lo entre os banhos.

Cachorro Imagem referencial (Michael Duva/Getty Images)

Depois de cada banho ou se ele se molhar, certifique-se de secá-lo completamente. Isso é especialmente importante se o seu cão tiver pelos longos, pois o excesso de umidade pode promover a proliferação de bactérias e parasitas, causando um cheiro desagradável de cachorro molhado.

Além disso, não descuide da limpeza da boca e das orelhas do seu cão. Limpar adequadamente a boca e as orelhas ajuda a prevenir o acúmulo de tártaro e sujeira, especialmente em raças com orelhas longas que podem exigir cuidados específicos nesse sentido.

Seguindo essas dicas de higiene e cuidado, você poderá desfrutar da companhia do seu cão em casa, mantendo um ambiente fresco e agradável para toda a família.