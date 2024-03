5 cores de roupas que saíram de moda e que nenhuma mulher deve usar: você vai parecer fora de moda

Para uma mulher, é importante estar na moda e usar cores que a façam parecer elegante e atual. Recentemente, foi publicada a cor do ano de 2024, que é Peach Fuzz, um tom de pêssego elegante e acolhedor que transmite calma e tranquilidade, e que combina muito bem com outras cores da temporada, como o cinza pastel, bem como os neutros.

Nas tendências de moda primavera-verão para o ano de 2024, as cores mais populares são o verde menta, o azul celeste, o pêssego, o amarelo manteiga, o vermelho cereja, o prateado e o laranja suave.

Entre as cores que não estarão em tendência, estão o azul marinho, verde maçã, dourado, neon e marrom, e você não deve usar, porque os especialistas garantem que “você parecerá obsoleta”.

Recomendados

Peças em azul navy

A cor azul navy, durante o outono-inverno e agora o azul pastel, relegaram esse tom saturado para um segundo plano. No entanto, fique atento, pois de acordo com as passarelas, no outono promete voltar com força.

Roupas verde maçã

Dentro dos tons de verde em moda para esta temporada, não se destaca este tom saturado e vibrante de vitamina. Em vez disso, outros tons como verde menta, verde oliva ou água-marinha reinam.

Esta primavera-verão, a prata será o tom metalizado por excelência, deixando para trás o reinado do dourado, que retornará na próxima temporada para protagonizar os looks festivos e dar um toque diferente aos casuais.

Roupas fluorescentes

Embora sejam cores clássicas desta temporada, este ano serão consideradas ultrapassadas diante do destaque dos tons suaves da moda. Portanto, cores neon como verde, amarelo, laranja ou rosa, ficarão ultrapassadas nestes meses.

Roupas marrons

O marrom na temporada outono-inverno de 2023 foi um sucesso. No entanto, em 2024, as cores terrosas e bege não são uma aposta segura.