Unhas vermelhas: 4 designs únicos para uma manicure elegante e sexy que te deixaram mais jovem

Moda As unhas vermelhas são a maior tendência em 2024 (@tombachik/Instagram)

As unhas vermelhas se tornaram a maior tendência de 2024, pois são elegantes, sensuais e modernas, e o melhor é que rejuvenescem as mãos, pois é um tom que tem um efeito ‘anti-idade’.

Este tom é muito ousado, mas é um dos melhores que você pode usar em qualquer idade e fica bem tanto em unhas compridas quanto curtas, dando um toque sexy e único.

Por isso, mostramos alguns designs que você pode usar nesse tom para que você se junte à tendência e tenha mãos de 20 anos.

Designs de unhas vermelhas para uma manicure elegante e sexy que te ajude a rejuvenescer as mãos

Unhas vermelhas fosco

Usar unhas vermelhas fosco é a melhor coisa que você pode fazer para um design elegante, moderno e sexy, pois esse acabamento é suave e não reflete a luz.

Este efeito fará com que as suas unhas pareçam perfeitas e únicas, podendo ser aplicado em todas as unhas ou deixando apenas uma onde se aplique brilho ou brilhantes.

Manicure francesa vermelha

A francesinha é uma das mais delicadas e sofisticadas, e em tom vermelho dará um toque de sensualidade e estilo.

Apenas tens de aplicar uma base de brilho e nas pontas fazer uma linha reta ou curva, dependendo do estilo da unha, em tom vermelho, e selar com brilho, e ficará muito chique.

Unhas vermelhas efeito espelho

As unhas de efeito espelho nunca saem de moda e são as mais elegantes, especialmente se forem em tom vermelho.

Este efeito dá um brilho às unhas e faz com que pareçam delicadas e sofisticadas, então você vai se destacar e rejuvenescer suas mãos com este tom.

Unhas vermelhas com brilhos

Se quiser um estilo glamoroso e elegante nas suas unhas, combine o vermelho com brilhos e faça uma manicure incrível.

Apenas aplique esmalte vermelho com brilhos em todas as unhas e você vai se destacar em 2024.