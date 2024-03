Os 5 tons de batom que mais rejuvenescem depois dos 40 anos

Cores de batons que rejuvenescem São alternativas cheias de vida e cor (Who What Wear/Pinterest)

Durante anos temos ouvido falar das cores de batom que envelhecem, mas e quanto às que rejuvenescem? Esta é uma seleção especial para mulheres com 40 anos ou mais, aprovada por especialistas.

Sim, devemos ir atualizando nossa maquiagem à medida que o tempo passa e as tonalidades são parte fundamental disso, então ouse mudar as técnicas e preferências para um efeito refrescante.

As cores de batom que mais rejuvenescem você depois dos 40 anos

“Nos lábios, é melhor optar por cores delicadas e naturais como o rosa antigo ou o rosa nude. O rosa pétala é ideal para peles mais claras, enquanto um rosa quente ou antigo é o complemento perfeito para peles quentes ou morenas”, começa explicando a maquiadora Beatriz Iglesias para ‘Telva’.

De fato, essa gama de rosas é a melhor e com a qual podemos variar em todos os seus extremos, pois se você tem um evento noturno, pode recorrer a um rosa profundo para definir os lábios.

Na verdade, os especialistas afirmam que nesta idade se torna essencial o uso do delineador antes do batom, pois assim nossos lábios parecerão maiores e mais carnudos.

"Os tons de batom que tendem a envelhecer geralmente são aqueles que são muito escuros, opacos ou têm uma base muito fria", diz, então tente evitar os marrons, os roxos, o vinho ou o terracota.

Apesar de que os tons de rosa são os que mais rejuvenescem os lábios após os 40 anos, não caia no erro de usá-los em sua versão fria ou fluorescente, pois "fazem com que os dentes pareçam mais amarelos e podem não combinar bem com todos os tons de pele".

Outros que também devem entrar na sua lista são “os tons de rosa suave, coral e malva, pêssego e coral”, todos com acabamento luminoso.