Saúde mental: confira cinco dicas para manter o equilíbrio emocional no ambiente de trabalho

Especialista dá dicas para manter a saúde mental dos colaboradores em meio às demandas do trabalho (Anna Bizon /Divulgação/ Freepik)

As férias de início de ano passaram, o Carnaval também se foi e podemos dizer que o ano começou para valer. O mês de março chegou e, com ele, a maioria dos profissionais veem os compromissos e demandas aumentarem. O problema é que muitos trabalhadores acabam se sentindo sobrecarregados e não conseguem manter a saúde mental equilibrada no ambiente corporativo.

Dados do Ministério da Previdência Social apontam que, em 2023, foram concedidos 288.865 benefícios por incapacidade em função de transtornos mentais e comportamentais no Brasil, representando uma alta de 38% em relação a 2022, quando foram concedidos 209.124 benefícios.

Já um levantamento da B2P, consultoria especializada no acompanhamento e gestão de funcionários afastados por razões médicas, revela que os profissionais que passam por instabilidades emocionais são mais suscetíveis a quadros de ansiedade, depressão, distanciamento de colegas e familiares, estresse excessivo e negatividade, causando dificuldade para lidarem com as tarefas e entregas das demandas.

Danilo Nakandakare, superintendente de gestão de saúde da It’sSeg, corretora especializada em gestão de benefícios, explica que tanto fatores internos quanto externos interferem diretamente nas emoções e sentimentos dos profissionais, alterando o equilíbrio psicológico.

“Conflitos pessoais ou profissionais, traumas, doenças ou casos de violência e hábitos não saudáveis como mau sono, sedentarismo e alimentação inadequada são os principais gatilhos para o desenvolvimento de complicações na saúde mental”, aponta. “Tanto as empresas como os colaboradores devem estar sempre alerta com o bem-estar psicológico, não só em momentos de crise”, diz.

“Empresas que colocam a saúde mental como um dos pilares de suas rotinas são beneficiadas com a diminuição dos casos de afastamentos por problemas médicos, aumentam e melhoram o engajamento dos colaboradores e se tornam mais atrativas na retenção e escolha de talentos”, ressalta o especialista.

Nakandakare elaborou cinco dicas para que os gestores ajudem a manter o bem-estar no ambiente de trabalho.

Confira abaixo: