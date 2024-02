Por que são oferecidas flores amarelas em 29 de fevereiro?

Por que devem ser oferecidas flores amarelas em 29 de fevereiro (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images/Imagen referencial)

Esta quinta-feira ocorre algo que acontece apenas a cada quatro anos: hoje é 29 de fevereiro. Neste ano bissexto, no contexto de uma data singular, uma tendência se tornou viral nos últimos dias no TikTok e está relacionada com este dia.

Nesse sentido, neste 29 de fevereiro você deve presentear com flores amarelas. Mas, por que motivo?

Por que você deve presentear flores amarelas hoje?

Este fato começou a tornar-se viral através das redes sociais e está relacionado com um trecho da música “Cómo te atreves” de Morat.

No tema, faz-se referência a esta data e a frase “claro que pensei em ti hoje” inspirou a que durante este dia se deve oferecer flores amarelas.

E isso ficou claro no TikTok, onde a tendência de dar flores se tornou viral.