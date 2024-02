Maquiagem sem gênero: 5 dicas para alcançar e elevar sua beleza natural quebrando preconceitos

Enquanto as barreiras continuam sendo quebradas, também é hora de mudarmos nossos enfoques em relação à beleza e aplicar a maquiagem sem gênero, se assim desejar.

E é que a sociedade finalmente começa a entender que a maquiagem não é apenas para mulheres, então devemos expandir nossa visão e técnicas para torná-las adaptáveis para todos.

As chaves para fazer uma maquiagem sem gênero

Hidratar bem a pele

De acordo com a Glamour, a maquiagem sem gênero foca principalmente na pele, sobrancelhas e lábios. Por isso, o cuidado da pele será a melhor maneira de ter uma tela bonita sobre a qual podemos expressar toda a nossa criatividade.

Comece com um limpador, depois um sérum ou tônico facial e depois o hidratante. Se for de dia, não se esqueça do protetor solar. Este requisito deve ser cumprido diariamente, focando sempre nas necessidades da sua pele: oleosa, seca, normal, mista.

Base e corretivo, sim

Uma vez que temos a pele hidratada, é hora de optar por bases líquidas ou bb cream, com uma cor semelhante ao tom natural da pele para unificar o rosto e dar-lhe um efeito de porcelana. Se estiver procurando algo fresco, tente que não seja fosco, exceto para rostos oleosos. Depois deste passo, não se esqueça de iluminar o contorno dos olhos com um corretor ligeiramente mais claro que a sua pele e selar tudo com pó solto.

Sobrancelhas

Para a maquiagem sem gênero, é fundamental que prestemos atenção às sobrancelhas, que são o quadro do olhar. Comece preenchendo os espaços vazios de forma muito sutil com um lápis e sem tocar nas partes onde o pelo tem mais volume para não endurecer muito as feições. Penteie e siga a forma natural.

Máscara de cílios

A seguir, deve realçar ainda mais o seu olhar aplicando uma máscara de cílios que dê volume. Pode ser transparente ou colorida, assim como ter outras características de sua preferência, por exemplo, à prova d’água.

Lábios

Por último, complemente a sua maquiagem sem gênero dando cor e brilho ao seu rosto com um batom leve. Você pode aplicar um bálsamo labial apenas se estiver procurando um efeito mais natural, mas se seus lábios são pálidos, é melhor usar um rosa claro ou pêssego.