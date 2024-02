5 sinais de que o seu parceiro e a melhor amiga dele têm química: não são apenas suas suspeitas

Embora você tente se convencer de que não está acontecendo nada estranho entre eles, esses sinais indicam que seu parceiro e sua melhor amiga têm química, então a amizade pode ser deixada em segundo plano em breve.

A cumplicidade entre os dois já avançou para um próximo nível, mais próximo da atração e da paquera, por isso você deve ser sincera com seu namorado ou marido sobre o que percebe e pedir para que ele esclareça seus sentimentos para evitar ciúmes ou inseguranças.

Sinais de que o seu parceiro e a melhor amiga dele têm química

Olhares intensos

Todos sabemos distinguir entre um olhar normal e um carregado de intensidade e conexão. Estes últimos são mais prolongados, demonstram interesse e até brilho quando se encontra a pessoa que te atrai. Por isso, se perceber que se olham muito e de forma sustentada, poderiam estar interessados um no outro, sem dizerem nada.

Se ela for muito detalhista com a melhor amiga, você também pode desconfiar ( vjapratama/Pexels)

Muitos sorrisos

O sorriso fácil é sinônimo de cumplicidade, alegria e atração. Eles desfrutam da presença um do outro e não apenas pela amizade que os une, mas também porque é uma resposta inevitável do organismo em manifestar o prazer que sentem com a companhia um do outro. Se duas pessoas sorriem com frequência enquanto interagem, isso sugere uma forte afinidade.

Contato corporal constante

Outro sinal infalível de que o seu parceiro e a sua melhor amiga têm química é que não conseguem parar de se tocar involuntariamente. A linguagem corporal entre duas pessoas que se sentem atraídas indica a busca de proximidade e contato, mesmo que seja inocente.

Se ela tem toda a sua atenção e vocês se vêem constantemente, vocês podem gostar um do outro (Freepik)

Por exemplo, procurar sentar-se perto, caminhar ao seu lado, rir enquanto bate no peito ou dar um abraço prolongado, tudo isso é um claro indicador de atração, porque são desejos subconscientes de estabelecer uma conexão mais íntima. Reduzir a distância física é uma forma não verbal de expressar interesse.

Interesse exagerado

Não presta atenção ‘normal’ por ser sua amiga, mas sim seu interesse é desmedido por suas opiniões, as histórias que conta ou o bem-estar em seu dia a dia. Reflete um desejo autêntico de saber sobre ela, ajudá-la com seus problemas e estar presente em sua vida, prestando atenção a cada mínimo detalhe. Isso é uma base sólida para um relacionamento significativo, promovendo um vínculo de apoio mútuo.

Eles se vêem constantemente

Por último, fazem planos para compartilhar constantemente e sempre desejam se encontrar de novo. Ele fica muito feliz quando a vê e não consegue ficar muitos dias longe dela.