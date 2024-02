O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – 2 de bastos

Momento de muitas emoções e surpresas. Tudo o que envolve parcerias pode ganhar destaque. Novidades referentes ao trabalho e estudos.

Touro – 4 de copas

Momento de conquistas e destaque da vida amorosa. Algumas pessoas podem ter que tomar decisões importantes, pois lidam com uma fuga dos compromissos amorosos.

Gêmeos – 10 de bastos

A chegada de alguém em sua vida, que pode ser de uma cultura diferente, mas também simples. Notícias de lugares distantes. Os signos em destaque são Áries, Leão e Sagitário.

Câncer – 7 de ouros

Momento de ganhos importante na vida material ou na vida pessoal. Contato com a espiritualidade que trará muitas transformações positivas. Atenção extra com a sorte, mas também com o azar.

Leão – 3 de ouros

Momento de ascensão e recompensa importante envolvendo principalmente seu merecimento no trabalho. Bens importantes podem ser adquiridos. Situações favoráveis em sua vida.

Virgem – 11 de copas

Libra – 9 de bastos

Atrasos e momentos de uma maior espera para resultados, seja no amor, vida pessoal ou profissional. É hora de continuar com a mão na massa. Distância nos relacionamentos.

Escorpião – 10 de ouros

Momento em que alguém pode ser controverso e demonstrar sinais confusos que o deixam sem saber se é uma pessoa boa ou ruim, profunda ou superficial. Cuidado para não desperdiçar dinheiro. Os signos em destaque são Touro, Virgem e Capricórnio.

Sagitário – 6 de espadas

Atenção extra com a saúde e problemas crônicos; hora de buscar ajuda se tiver sintomas. Situações que podem atrapalhar a vida amorosa ou causar um afastamento. Viagens.

Capricórnio – 11 de copas

A vida amorosa e sentimental passa por mudanças importantes. Viagens ou mudanças de lugar surgem e se tornam realidade. Pessoa mais jovem que pode entrar em sua vida. Os signos de destaque são Câncer, Escorpião ou Peixes.

Aquário – 7 bastos

Peixes - 2 de ouros

Boa capacidade de conseguir o que quer ou precisa por meio da inteligência. Seja cuidadoso e estrategista, pois assim superará obstáculos importantes. Olhe mais para o próprio interior, pois informações poderosas estão dentro de você