Kiwi: a fruta que melhora o humor em apenas 4 dias, segundo estudo

Um estudo recente realizado por pesquisadores na Nova Zelândia trouxe à luz os efeitos surpreendentemente positivos do consumo diário de kiwi na saúde mental e no humor das pessoas.

Publicado no British Journal of Nutrition, o estudo revelou que indivíduos que consumiram duas unidades de kiwi por dia experimentaram melhorias significativas no humor e na vitalidade em apenas quatro dias, com o efeito atingindo seu pico entre o 14º e o 16º dia.

A pesquisa aponta para o alto teor de vitamina C presente no kiwi como o principal responsável por esses benefícios, destacando a importância dessa vitamina na promoção da saúde mental e do bem-estar geral.

Kiwi: uma fonte natural de bem-estar

O experimento conduzido pelos pesquisadores envolveu 155 pessoas com níveis deficientes de vitamina C, divididas em três grupos: um recebendo placebo, outro um suplemento de vitamina C de 250 mg, e o terceiro, dois kiwis por dia.

Os resultados foram claros e demonstraram que os participantes que consumiram kiwis relataram melhoras significativas no humor e na vitalidade, superando os grupos que receberam placebo ou suplementos de vitamina C. Esse achado sugere que, além da vitamina C, o kiwi pode conter outros componentes sinérgicos que contribuem para o seu efeito positivo na saúde mental.

A pesquisa também explorou os efeitos da variedade SunGold de kiwi, que possui uma cor amarela interna e é conhecida por ter três vezes mais vitamina C do que laranjas e morangos.

Os participantes que consumiram esta variedade experimentaram benefícios ainda maiores, reforçando a ideia de que a vitamina C desempenha um papel crucial na redução do estresse oxidativo e na melhoria do humor. Além disso, a vitamina C tem sido associada à redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo uma sensação de bem-estar e tranquilidade.

Fonte: University of Otago

É importante lembrar disso

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.