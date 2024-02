Você tem pouco cabelo? Veja aqui 3 cortes da moda para mulheres de 40 anos ou mais

Se você tem pouco cabelo, mostramos aqui para você os cortes de cabelo na moda que vão te fazer parecer fabulosa, com um penteado cheio de densidade e dinamismo.

É perfeito para mulheres a partir dos 40 anos, pois com o passar das décadas vamos perdendo cabelo, então é necessário incorporar looks que naturalmente adicionem volume e movimento.

Cortes de cabelo na moda para mulheres com pouco cabelo

Midi em camadas

De acordo com a Glamour, é perfeito porque não é nem muito longo nem muito curto, então tem o comprimento perfeito para aqueles que buscam conforto acima de tudo. Além disso, possui camadas, que é a opção ideal quando temos pouco cabelo porque "ao adicionar diferentes comprimentos e texturas, este estilo cria a ilusão de volume e movimento, transformando instantaneamente sua aparência".

Desfiado

Se você alguma vez assistiu ‘Friends’, irá reconhecê-lo, pois é o corte de cabelo que imortalizou Jennifer Aniston e que ela ainda usa aos seus 50 anos.

"O segredo está na distribuição estratégica das camadas. Ao eliminar o peso nas pontas e adicionar volume na parte superior, o corte em camadas realça os traços faciais e dá vida aos seus cabelos. Ao criar um efeito de profundidade, faz com que seu cabelo pareça mais denso e abundante", afirma a mesma fonte.

Não tenha medo de experimentar de acordo com o seu tipo de rosto, pois eles combinam bem com tudo, já que vão enquadrar o seu rosto e alongá-lo visualmente.

Bob ondulado

É um pouco mais curto do que as opções anteriores, mas fica perfeito especialmente em mulheres com cabelos naturalmente cacheados ou ondulados. Faz parte dos cortes de cabelo na moda para mulheres com pouco cabelo, pois chega abaixo do queixo, o que estiliza os traços faciais e também cria uma sensação óptica de maior abundância capilar.