Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco após o carnaval 2024

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco após o carnaval.

Áries – O Imperador

Momento crucial para você tomar decisões importantes em sua vida pessoal.

Touro - Ás de Ouros

Momento de impacto decisivo na sua vida profissional e que pede coragem para mudanças.

Gêmeos – O Sol

Hora de conviver melhor com pessoas do exterior e a ampliar sua força profissional.

Câncer - Carta A Justiça

É hora de organizar seus assuntos pessoais e jurídicos e administrar sua vida com responsabilidade.

Leão - Carta A Torre

É o momento ideal para começar a construir seu futuro profissional.

Virgem - Carta Ás de Espadas

É hora de enfrentar todos os seus problemas e resolvê-los, esta é a sua hora de obter a vitória em sua vida e superar qualquer desafio.

Libra - Carta O Mago

A sorte sorri para você, então aproveite as mudanças que surgirem para atingir seus objetivos.

Escorpião – Carta O Mundo

Se prepare para dias cheios de movimentos positivos. Sorte nos negócios.

Sagitário – Carta O Julgamento

Você terá muita sorte, principalmente em questões jurídicas e que são resolvidas a seu favor.

Capricórnio – Carta O Carro

Momento de seguir em frente sem medo, enfrentando qualquer problema com sucesso, desde que evite discussões desnecessárias e cultive a tolerância.

Aquário – Carta Louco

Hora de amadurecimento, ideal para definir seu projeto de vida e perseguir seus objetivos.

Peixes – Carta A Estrela

Mudanças positivas e seus desejos serão realizados, mas é importante ter cuidado com as pessoas.