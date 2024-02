Perfumes que você deve usar nos momentos íntimos: trazem autoconfiança e a tornam atraente

O sexo é uma parte muito importante das nossas vidas, por isso você deve usar estes perfumes para ter intimidade e tornar o ato inesquecível.

O seu parceiro sexual não conseguirá esquecer o delicioso cheiro que te caracterizou e você vai se sentir empoderada, muito sexy para o deslumbrar e desfrutar ao máximo. No final de contas, os melhores momentos das nossas vidas têm aromas que os caracterizam.

Perfumes para ter intimidade que as mulheres podem usar

Armani Code Satin

É a versão mais sensual do perfume original que leva o mesmo nome. Quando o usar, notará o quão viciante, intoxicante e apaixonante é a sua essência, elaborada com flor de laranjeira e sorbet de pera, em combinação com notas frescas de gengibre. O toque de neroli e jasmim sambac com praliné, cacau, patchouli e baunilha tornam-no ainda mais especial.

Poison Girl da Dior

Dior acertou em cheio com este aroma floral agridoce intoxicante, elaborado com laranja, notas de fava tonka de baunilha e rosa de Grasse. Uma composição perfeita para um encontro romântico em que você busca transcender muito mais.

Eternity Now de Calvin Klein

Entre os perfumes perfeitos para a intimidade feminina está esta criação da Calvin Klein que cativa com suas notas de lichia, marmelo e sorbet, que se entrelaçam com o aroma de flor de pêssego, peônia e óleo de laranja. Representa a sedução e o amor em uma mesma embalagem.

Ikat Jasmine de Aerin

O seu odor tão característico deve-se à fusão do Jasmim Sambac com o jasmim do Egito, acompanhado da flor de Tuberose e mel. O seu aroma é um feitiço sedutor que eleva o poder de atração durante horas devido à sua grande durabilidade.

Eau de Jasmin Rouge de Tom Ford

Por último, você se sentirá sexy com essas notas de jasmim, ylang-ylang e pimenta branca. Elevará sua sensualidade e você se sentirá mais bonita desde a primeira aplicação.