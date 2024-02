O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 5 de ouros

Dúvidas podem surgir e tiram algumas certezas que eram consolidadas, especialmente em relação a vida financeira. Não se isole e conte com o apoio de quem é sincero para aliviar a mente.

Capricórnio – Carta 5 de Bastos

Sucesso e orgulho o deixam com uma energia muito positiva, que o ajuda a continuar com seus esforços. No amor, apenas tenha cuidado com ilusões e desentendimentos.

Aquário – Carta 12 de Bastos

Uma pessoa que chega para colocar ordem e pode ter muito dura, principalmente dos signos de Áries, Leão ou Sagitário. Se tiver dificuldades nas relações profissionais, não leve para o pessoal, se fortaleça e ouça conselhos com calma.

Peixes – Carta 9 de Ouros

Cuidado com confusões que envolvem infidelidade e enganos. É um momento sensível e de muita intuição, que pede autocuidado e consciência para não se complicar. A espiritualidade pode ter respostas.