O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 10 de Ouros

Momento que pode ser apaixonante e uma pessoa se destaca em sua vida, principalmente do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio. As boas notícias chegam na vida pessoal e financeira.

Touro – Carta 6 de Espadas

Momento de superar dificuldades que podem atingir a saúde mental, emocional ou física. Se cuide mais e deixe que mudanças ou afastamentos o afetem ao extremo; veja as possibilidades com otimismo.

Gêmeos – Carta 5 de Espadas

Se as dificuldades aparecem, é importante ser maduro e consciente para não se deixar derrubar. Fique atento ao máximo com roubos, golpes e pessoas que tentam prejudicar relacionamentos. É momento de ser focado nas oportunidades.

Câncer – Carta 3 de Ouros

Momento de tentar e de apostar na busca pelo sucesso em bens ou no ascensões no trabalho. É importante apenas não se precipitar e não agir com imaturidade.