Máscara com leite de coco para evitar a queda de cabelo e disfarçar o grisalho

Máscara com leite de coco para cabelos Pexels

Se você está procurando tratamentos para seu cabelo, você deve experimentar esta máscara com leite de coco para evitar a queda de cabelo e disfarçar os grisalhos.

No entanto, antes de experimentá-la, você deve garantir consultar primeiro com seu dermatologista para evitar qualquer reação desfavorável, especialmente se você tiver couro cabeludo sensível.

Como fazer a máscara capilar com leite de coco

Para realizar esta preparação, você precisará dos seguintes ingredientes:

7 colheres e meia de gel de aloe vera

½ copo de leite de coco

1/2 chávena de aveia

Uma xícara de alecrim

De acordo com Melhor com Saúde, você deve começar sua máscara capilar com leite de coco extraindo o gel de aloe vera, limpando bem a casca e qualquer sujeira sob a torneira de água. Paralelamente, ferva o alecrim em uma xícara de água até adquirir a coloração escura característica.

O coco é muito benéfico em todas as suas apresentações bing.com/imagens

Quando tiver ambos os ingredientes prontos, misture o aloe com o leite de coco no liquidificador por um minuto, adicione o alecrim e a aveia até formar uma pasta.

Para aplicá-la, é necessário que você divida seu cabelo em várias mechas. Faça isso desde a raiz até as pontas, cobrindo muito bem todo o seu cabelo com a mistura. Deixe descansar por 40 minutos e retire lavando com shampoo como de costume. Deixe secar naturalmente e repita pelo menos 2 ou 3 vezes por mês para notar a diferença.

Benefícios do leite de coco e do aloe vera para o cabelo

De acordo com Infosalus, o aloe vera atua como regenerador de tecidos, melhora a circulação, fornece vitaminas e aminoácidos que contribuem para uma melhor estética capilar, além de ter colágeno e elastina para prevenir o envelhecimento e favorecer a hidratação.

Aloe vera ajuda cabelos que começam a ficar grisalhos Freepik (Yeko Photo Studio)

Por outro lado, o Instituto Médico Dermatológico relata que o coco reduz o cabelo danificado, fornece proteínas, magnésio, ferro e vitaminas E e K, que favorecem a sua aparência saudável, combate pontas duplas, elimina a caspa, entre outros benefícios.