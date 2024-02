“Fresca sem perder a elegância”: JLo e as cores tendência que rejuvenescem as mulheres com mais de 30 anos

Jennifer López sabe muito bem as combinações que a rejuvenesce Instagram (Instagram: @jlo)

Ninguém pode negar que no mundo do entretenimento, Jennifer López não só se destaca pelo seu talento como atriz e cantora, ao longo de mais de 30 anos de carreira ela se tornou um ícone da moda e demonstra isso em cada evento, tapete vermelho, sessão de fotos ou em sua vida cotidiana.

Quem pode acreditar que Jlo tem 54 anos? Ninguém consegue imaginar que essa mulher com esse corpo incrível e com o estilo que ela mostra sempre que aparece em público possa ter essa idade.

Não apenas cuidamos da saúde para estar em forma, também cuidamos do nosso estilo e está claro que nesta temporada de 2024 devemos usar cores vivas e combiná-las com roupas que rejuvenesçam, mas sem perder a elegância e a formalidade, como demonstrado em sessões de fotos que foram publicadas nas redes sociais.

Feminina e elegante

Jennifer López sabe muito bem como tirar proveito de cada peça de roupa e a equipe que deve estar por trás dela para assessorá-la em sua imagem, está claro o que a diva gosta e as tendências.

Recentemente, a Diva do Bronx publicou no seu Instagram uma sessão fotográfica que fez com a marca Coach para promover suas bolsas.

A artista veste um traje de cor oliva, composto por uma saia reta com uma abertura na coxa, que combina com um crop top e um casaco oversized que fica espetacular, não é chamativo, está cheio de vitalidade sem precisar chamar muita atenção, destacando a feminilidade.

Qual é uma cor que diminui os anos? Bem, sim, e Jlo provou isso com este visual que a faz parecer fresca e radiante. Além disso, ela está com o cabelo solto, com mechas cor de mel, ideais para iluminar o rosto, e maquiagem leve em tons suaves.

Amarelo: cor tendência

Das cores em tendência em 2024, o amarelo é uma delas e recentemente os especialistas da moda no mundo destacaram as combinações ideais para essa cor, incluindo o cinza.

Jlo foi exemplo ao usar uma saia longa na cor mostarda, blusa de gola alta em branco e casaco cinza. Coberta, formal, mas muito elegante.

O amarelo é uma cor muito rejuvenescedora e combiná-la não é nada fácil, mas desta vez a cantora surpreendeu a todos com este espetacular traje que ressalta o bom gosto que ela tem e a torna um ícone da moda.