Feng Shui: a cor que você deve usar mais nas roupas, pois atrairá o sucesso para a sua vida

Para este sistema chinês de origem taoísta de harmonização do ambiente, que é utilizado para alcançar um equilíbrio e fluxo de energia positiva nos diferentes espaços da casa e do trabalho, o Feng Shui também usa as cores da casa e são muito importantes para atrair coisas boas, além disso, as cores das roupas também influenciam.

Feng Shui: a melhor cor para atrair abundância e sucesso para as vidas e para o lar

É importante ressaltar que, para a colorimetria, ciência que estuda como o olho humano percebe as diferentes tonalidades, existem algumas cores que podem afetar a forma como as pessoas nos percebem, por isso a antiga filosofia chinesa não estaria errada nesse assunto tão especial.

É por isso que existem cores que não apenas nos agradam visualmente, mas também têm o poder de funcionar como canalizadores de energia espiritual e atrair abundância. Nesse sentido, a cor do sucesso para o Feng Shui é o amarelo, pois além de ser vibrante e chamativo, é a cor do sol, que significa calor, alegria e movimento.

Feng Shui e a cor amarela

Pode ser usado em camisas, blusas, calças, sapatos, saias, joias, bolsas ou carteiras. O bom é que não é necessário que seja completamente amarelo, basta que sejam em um tom sutil ou discreto com toques de cor.

O Feng Shui busca harmonizar os espaços da vida em si, desde a casa até o trabalho. Por isso, sempre busca criar fluxos de energias positivas com rituais, crenças e cores. Essa crença milenar de origem oriental foca no fluxo vital da vida, que faz parte de todos e cuja circulação propicia saúde, prosperidade e uma vida abundante, harmoniosa e cheia de bem-estar e sucesso com grande impacto.