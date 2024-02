Descubra as vantagens de consumir canela com frequência

A canela é a casca interna do caneleiro (Cinnamomum verum). Juntamente com o cardamomo e a pimenta, foram as primeiras especiarias a serem utilizadas na região do Mediterrâneo. Ela é principalmente utilizada como aromatizante em pratos doces e salgados.

Além disso, é ideal para adicionar a bebidas quentes como leite, café ou chocolate, definitivamente fazem uma combinação perfeita.

Nas bebidas com canelas também pode se adicionar uma flor de anís estrelado volff / stock.adobe.com (Valentyn Volkov/volff - stock.adobe.com)

No entanto, esta especiaria não só tem utilidade gastronômica, mas também gera múltiplos benefícios para a saúde. Vamos ver alguns deles a seguir.

Benefícios da canela

De acordo com o ‘Portal Hola Doctor’, aqui estão apenas algumas das vantagens de consumir a super especiaria:

A canela tem altos níveis de magnésio, ferro, cálcio e é rica em polifenóis (poderosos antioxidantes naturais). Estes aumentam a sensibilidade das células à ação da insulina, o que favorece a regulação dos níveis de açúcar no sangue.

O uso do oléo de canela também tem suas vantagens bing images

Efeitos anticancerígenos

A canela pode ajudar a reduzir a taxa de crescimento de células cancerígenas. Acredita-se que a ação de seu óleo literalmente mata de fome as células cancerígenas. Além disso, seu rico conteúdo de antioxidantes oferece proteção contra a ação dos radicais livres, moléculas instáveis que afetam as estruturas celulares saudáveis.

Cuida da saúde mental

O cinamaldeído, composto orgânico responsável pelo sabor e aroma característico da canela, pode ajudar a inibir o acúmulo no cérebro da proteína tau, associada à doença de Alzheimer. Esse mecanismo também está associado à proteção contra o estresse e o dano oxidativo.

Seu uso frequente contribue pra ser um idoso saudável bing images

Reduz o colesterol

Uma dose de 1 a 6 g de canela por dia adicionada aos alimentos é suficiente para diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Os pesquisadores acreditam que isso ocorre porque influencia no metabolismo dos carboidratos, favorecendo a circulação sanguínea.