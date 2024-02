Casais millennials e centennials são os que mais solicitam apoio para problemas de relacionamento

Na véspera do Dia dos Namorados e da Amizade, o Conselho Cidadão para a Segurança e Justiça revelou que os problemas de casal resultaram em um aumento de 14% nas solicitações de apoio emocional entre 2022 e 2023, e que são as pessoas pertencentes às gerações millennial e centennial que lideram tais solicitações de suporte devido a dificuldades em seus relacionamentos.

De acordo com dados fornecidos pelo organismo, 68% dos atendimentos buscavam orientação para fortalecer a estabilidade em seu relacionamento. 51,6% desses relatórios são provenientes da também chamada Geração Z (nascidos entre 1994 e 2010), enquanto 29,7% correspondem à Geração Millennial (nascidos entre 1980 e 1993).

Além disso, o estudo revela que a falta de comunicação é o principal problema entre os jovens de 18 a 30 anos, enquanto que nos menores de idade a dificuldade de se relacionar é o maior obstáculo.

Outras estatísticas detalham que 67% dos pedidos de ajuda são feitos por mulheres, e tanto os centennials como os millennials lideram a busca por orientação em casos de fraudes amorosas e casos de sextorsão, com 70% e 80% do total de relatos, respectivamente.

Finalmente, o estudo revelou que 47% dos relatórios vêm do interior da República, com uma maior concentração no Estado do México, Jalisco, Puebla, Veracruz e Guanajuato, e os 37% restantes vêm da Cidade do México.