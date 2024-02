As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira de cinzas.

Leão

É hora de pagar suas dívidas e evitar atrasos, lembre-se que você deve administrar melhor suas finanças e não comprar coisas que não precisa. Apaixonado, você vai viver uma semana de muita paixão e vai se apaixonar novamente pelo seu parceiro.

Virgem

Mantenha uma atitude positiva em tudo o que fizer e não se deixe levar pela angústia. Tenha cuidado com quedas e acidentes, seja mais cauteloso nas ruas. Mudanças positivas estão chegando em sua vida profissional.

Libra

É hora de deixar de lado o que não combina com você e abrir o coração, confiar na sua intuição e aproveitar esta semana de oportunidades. Esta semana seu ex-companheiro pode tentar te provocar, mas não caia no jogo dele, é hora de fechar ciclos e abrir as portas para um novo amor.

Escorpião

Seu espírito de líder natural brilhará esta semana. Aproveite a energia positiva para concluir negócios e tomar decisões importantes. Peixes, Áries e Câncer são seus signos mais compatíveis para o amor, cerque-se deles para fortalecer sua energia.

Com informações do site Nueva Mujer