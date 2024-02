As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira de cinzas.

Áries

Dias com muita energia estão chegando, por isso você deve agir com cautela em tudo que fizer, lembre-se que seu signo é explosivo por natureza, o que o torna mais vulnerável aos outros. Esta semana você terá muito trabalho e novos projetos, é hora de você organizar suas ideias e traçar um plano de trabalho para este ano para atingir seus objetivos. Cuidado com fraudes, você deve ter cuidado.

Touro

Esta semana haverá mudanças repentinas no seu trabalho, como reajustes de pessoal, o melhor que você pode fazer é começar a procurar outro emprego que seja melhor remunerado e que tenha maiores perspectivas para você. Os casais de Touro darão espaço um ao outro no relacionamento para curar problemas do passado.

Gêmeos

Um amor muito compatível com você entrará em sua vida nos próximos dias. Então não perca a oportunidade de se apaixonar. Aos geminianos que estão em um relacionamento, a recomendação é ter muita paciência e confiança no relacionamento amoroso.

Câncer

Se você está pensando em mudar de emprego, este é o momento certo, pois você se sairá muito bem. Esta semana em seu trabalho haverá fofocas e problemas com seus superiores. Pare de procurar o amor e deixe o amor encontrar você.

Com informações do site Nueva Mujer