A primeira vogal do meu nome influencia minha vida? Isso é o que diz a numerologia

As vogais que compõem o nome desempenham um papel importante, segundo a numerologia, principalmente a primeira.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, para saber qual missão cada um veio cumprir, a primeira vogal indicará as qualidades que você possui para enfrentar esse destino. Confira:

Vogal A

Se o seu nome tem a primeira vogal “A”, então ele recebe a energia do número 1, isso significa que você se caracteriza por ser uma mulher muito criativa, que ama o positivismo e é por isso que a negatividade te domina, mas que você Humor quebra quando você comete um erro ou erro. Você também tende a ser impulsivo e isso é ameaçado pela sua sensibilidade às críticas. Você sempre tenta criar mudanças para ser independente.

Vogal E

Essa vogal vibra com o 5, então seu instinto é muito desenvolvido e anda de mãos dadas com a curiosidade, por isso você adora tanto a liberdade. Drama é a sua praia, assim como paixão e entusiasmo. Você não gosta de passar muito tempo com pessoas muito apaixonadas porque elas tendem a esgotar sua energia. No entanto, um dos seus maiores pontos fortes é a comunicação.

Vogal I

9 é o número que lhe dá energia e isso significa que você é sábio, mas também muitas vezes imprudente. A família é fundamental e é por isso que você a protege como um guerreiro. Você é hipersensível e tem medo da incerteza.

Vogal O

Na numerologia, o 6 é seu e está fortemente ligado ao serviço, por isso não há momento em que você não dê conselhos a alguém que precisa, mesmo que não goste que façam o mesmo com você, e você gosta de servir. Por esse motivo você progride com muito mais rapidez e se integra facilmente em grupos.

Vogal U

9 é o número que traz energia ao seu nome se U for a primeira letra. Ou seja, você é uma mulher muito feliz, mas tem um pouco de dificuldade em controlar suas emoções. Além disso, você tem o dom da fala e isso é uma grande virtude. Sua rebelião e autenticidade deixam marcas nos outros.

Com informações do site Nueva Mujer