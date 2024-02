5 tipos de sapatos que você não deve usar com vestidos curtos se é baixinha Os sapatos em mulheres baixinhas devem ser o recurso para alongar as pernas (Foto: Pinterest)

Uma das coisas que mais frustra uma mulher é ser baixinha, porque encontrar uma peça que a estilize, esteja na moda e que ela goste às vezes se torna complicado.

O recurso infalível para dar a sensação de ser mais alta está nos sapatos e se você os usar com looks de vestido curto ou midi, deve selecionar os ideais para parecer estilizada e elegante.

Para alcançar isso, é necessário deixar de lado os modelos de calçados que prejudicam a silhueta petite.

Aqui estão os 5 sapatos que você deve evitar se você é baixinha:

Sapatos que você deve esquecer se é baixinha

Muito robustos

Com um vestido curto ou com um vestido de comprimento midi, os sapatos robustos são um dos que você deve evitar se mede menos de 1,60, pois têm uma silhueta visivelmente robusta.

Em seu formato grandioso, com uma plataforma colossal, amarrados ou estilo flatform, sua rudeza e seu acabamento na altura do tornozelo em um tom contrastante diminuirão centímetros da sua aparência.

Plataformas

As flatforms não são um dos melhores sapatos para mulheres baixas. E a principal razão é o fato de que elas tomam vários centímetros das pernas.

Em vez disso, tente optar por sapatos kitten heel, mules de bico fino ou também designs que apresentem um salto escultural se estiver procurando por uma aposta audaciosa.

Tamancos

Estão na lista de sapatos que é preferível evitar se você é baixinha. A razão? Mais uma vez, assim como acontece com os designs de aspecto ortopédico ou os com pulseira, tendem a destacar demais a silhueta na altura dos tornozelos, o que definitivamente nos tira centímetros.

Sapatos com pulseira

Também não são ideais para mulheres baixinhas, pois o detalhe da pulseira tende a encurtar visualmente as pernas, especialmente se for concebido em uma tonalidade escura e com uma largura enfaticamente larga.

Embora seja sempre aconselhável ter o peito do pé completamente livre, se você tem uma preferência por sapatos com tira no tornozelo, tente que as tiras sejam o mais finas possível e, na medida do possível, adquira um sapato em tonalidades neutras ou nude que se assemelhe ao tom da sua pele, para assim dar a sensação de que você não está usando “nada” nos pés e evocar um grande efeito óptico favorável na parte inferior.

Sapatilhas (com uma ressalva)

Os vestidos curtos geralmente requerem sandálias de salto alto para estilizar a aparência, mas caso queira combiná-los com sapatilhas, sandálias rasteiras ou modelos de salto médio que estejam na moda, não hesite em apostar em designs que se caracterizem pela ponta afiada.