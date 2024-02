5 ideias de maquiagem para o Dia dos Namorados (Dia de São Valentim): você vai ficar muito bonita

O Dia dos Namorados, comemorado nos EUA no Dia de São Valentim, está logo ali e para aproveitá-lo ao máximo, temos as melhores ideias de maquiagem para encantar o seu encontro.

Com esta seleção, tornaremos sua vida mais fácil, pois você não perderá mais tempo pensando no que fica melhor em você, parece moderno ou pode combinar com seu visual, pois são opções fáceis e muito versáteis de recriar.

Ideias de maquiagem para este Dia dos Namorados de 2024

Lábios vermelhos

Nada é mais romântico e sedutor do que lábios vermelhos bem pintados. Para conseguir isso, você deve usar obrigatoriamente um delineador vermelho para contornar e depois preencher cuidadosamente com o batom. Isso ocorre porque, sendo uma cor muito forte, revela qualquer imprecisão e é bom começar com menos e ir aumentando. O resto do rosto deve ser maquiado de forma sutil.

Natural

Se o seu encontro for de manhã ou à tarde, algo mais casual como um passeio ou um picnic, então você não pode exagerar na sua aparência. Recomendamos a tendência minimalista do makeup no makeup, que parece que você não está muito arrumada. É um clássico seguro que realça a sua beleza natural, então não use bases pesadas e aposte no gloss labial e no blush para parecer fresca e luminosa.

Estilo coquete

Entre as ideias de maquiagem para o Dia dos Namorados de 2024, com certeza vamos incluir a tendência coquete, pois o rosa fica bem em todos os tons de pele, é feminino e delicado. Utilize uma boa quantidade de iluminador e blush para realçar.

Do escritório para o compromisso

Se você é uma mulher com uma agenda ocupada, então você precisará de uma maquiagem versátil que se adapte a todos os seus compromissos. Para isso, opte por looks em tons de marrom. Use bronzer, sombras e lábios em tons neutros, além de selar bem a pele com pó solto para que dure por horas.

Olho de gato

Se você for a um restaurante, para tomar uma bebida ou sair à noite em geral, preste atenção no seu olhar com um delineado gatinho preto super definido. Lembre-se de que o restante da maquiagem deve ser mantido em tons sutis para equilibrar.