3 técnicas de iluminação em tendência para cabelos escuros, o balayage ficou para trás

Embora amemos o balayage, há novas técnicas de iluminação para cabelos escuros que estão se tornando populares este ano de 2024.

É hora de nos atualizarmos para ter um visual mais jovem, fresco e orgânico, que nos dê uma aparência natural apesar dos esforços no salão de beleza para nos livrarmos dos anos e suavizar os traços.

Técnicas de iluminação em tendência para cabelos escuros

Babylights loiro dourado

Precisamente na busca de trazer luz ao rosto, é preciso apostar em grande estilo com finas mechas babylights loiro dourado que revigoram nossa aparência com seu acabamento sutil.

Eles trazem uma mudança bastante perceptível, mas sem a necessidade de fazer uma descoloração intensa que comprometa a saúde dos nossos cabelos. Consiste em múltiplas mechas finas, que são distribuídas ao longo de todo o cabelo, dando pequenos reflexos de luz a cada seção.

Illuminage

Entre as técnicas de iluminação em tendência para cabelos escuros em 2024, temos as mechas illuminage, perfeitas para trazer brilho ao rosto, rejuvenescendo-o com facilidade e afinando seus traços, o que encantará aquelas que têm bochechas cheias ou um queixo duplo.

Os especialistas do Glamour definem as luzes como uma série de mechas sutis que alcançam uma transição de cor imperceptível com reflexos, que proporcionam grande luminosidade com um acabamento natural. O melhor é que não requer uma descoloração agressiva nem uma manutenção meticulosa.

Face framing mel

Por último, se você quer algo mais específico e de baixa manutenção, temos as face framing que são discretas e que marcam uma mudança ao contornar as características do rosto. Consiste precisamente em mudar o tom das mechas mais próximas ao nosso rosto, para dar-lhes um ‘quadro’. Em cabelos escuros, os tons dourados e caramelados não falham.