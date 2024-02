Versáteis e modernos! Assim se usam os jeans azul claro com tênis, a combinação de fevereiro de 2024

Se você é amante dos jeans azul claro com tênis, está com sorte porque será a melhor combinação para os seus looks casuais em fevereiro de 2024.

Embora muitas pessoas evitem eles porque dão mais volume do que os de cores escuras, nós amamos porque parecem frescos, modernos e jovens, e também nos ajudam a parecer mais jovens.

Casacos oversized

De acordo com a Vogue, esta peça não é usada apenas nos meses de outono-inverno, pois sempre é um ótimo complemento para elevar o look. Seja de couro, denim ou outro material, você pode equilibrar muito bem o seu visual com uma calça jeans justa e uma jaqueta mais larga, sem exagerar nas proporções.

Blazer

Esta é uma opção para usar a qualquer momento e para qualquer ocasião. Desde ir ao escritório, ou até mesmo ter um encontro com um rapaz, é a fusão da estética mais formal com jeans claros, que são muito urbanos. Eles podem ser skinny ou largos.

Coletes

Esta é uma das maneiras de usar jeans azul claro com tênis mais “noventistas”, mas não há problema com isso, porque as tendências daquela década e do início dos anos 2000 voltaram com tudo. Seja usando o colete como única peça de roupa superior ou em combinação com outra blusa ou camiseta, ele dará uma estética boho chic muito bonita.

Moletons

Esta é uma combinação perfeita para sair com suas amigas ou para um passeio informal, pois cria um equilíbrio correto entre a feminilidade das suas curvas e o ar masculino que é sedutor. Sem falar na comodidade que proporciona. Para dar mais personalidade ao seu visual, não se esqueça de incorporar cores chamativas, como rosa ou laranja, perfeitas para este mês em que a primavera-verão começa.