O que são as unhas Mob Wife? 7 designs elegantes da tendência

A ‘tendência coquete’ está sendo eclipsada por uma nova estética que propõe explorar o lado mais sensual das mulheres, deixando de lado o fofo por algo muito mais selvagem, arriscado e claro, maximalista. Adeus luxo silencioso?

Há um ano, os estilos minimalistas haviam conquistado um lugar importante no guarda-roupa das mulheres, apostando em peças neutras que, embora sejam simples de combinar, tinham um tom mais discreto, simples e elegante. Mas em 2024, está disposto a trazer os elementos mais selvagens e extravagantes para dar uma reviravolta de 180º.

O estilo ‘mob wife’ se posiciona como a primeira grande tendência do ano, com uma proposta que não é nada simples, inspirada nas ‘mulheres da máfia’, com elementos como grandes casacos de pele, grandes joias douradas, estampas de animais, cabelos volumosos e botas altas.

7 designs de unhas 'Mob Wife' elegantes

Os looks ‘mob wife’ não ficam apenas no armário, também dominam os salões de beleza e aqui estão sete designs de unhas inspirados nas ‘esposas da máfia’ que certamente irão te encantar. Aposte em uma das tendências mais sedutoras e brilhe como ninguém.

Sem dúvida, uma das estéticas mais sedutoras e ousadas da moda chegou para cativar as mulheres através de suas cores chamativas e uma estampa selvagem digna do animal print.

Unhas vermelhas

O vermelho é uma lei para a tendência ‘mob wife’. Use essa cor, além de ser uma das mais sedutoras e até se diz que esse tom transmite força, energia e empoderamento.

Francesinha

Como o estilo francês nunca sai de moda, você pode apostar nesse estilo substituindo o clássico branco por uma estampa animal ou cor vermelha, e até mesmo vinho.

Animal print

A estampa animal também é o selo desta tendência audaciosa. Não tenha medo de apostar neste design. Além disso, devido às suas cores, é muito fácil de combinar com outras peças.

Unhas douradas

O toque dourado não pode faltar. Lembremos que este estilo se vale de joalharia maximalista nesta tonalidade. Não tenha medo de adicionar um toquezinho dourado à sua manicure.

Unhas em 3D

Como se trata de um estilo maximalista, as unhas 3D também não podem faltar. Com esse tipo de manicure, você pode imitar as grandes joias que as mulheres da máfia usavam.

Unhas nuas

As unhas nude também são básicas. Opte por este estilo em sua forma ‘coffin’ ou amêndoa pontiaguda para um design mais sedutor.

Unhas opacas

O mate também não pode faltar. Use esta cor em algum dos designs anteriores, mas se você quiser adicionar um toque sensual, aposte em uma cor borgonha, que também estará em tendência.