As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça de carnaval.

Sagitário

“O Julgamento” é a sua carta desta semana de acordo com o horóscopo do tarot, você terá muita sorte, principalmente em questões jurídicas, qualquer situação que precise resolver estará a seu favor. Mudanças estão chegando na sua vida profissional, prepare-se para novas oportunidades, promoções e até mesmo a possibilidade de mudar para outro país. Quarta-feira será o seu melhor dia da semana para tomar decisões importantes e dar passos em direção aos seus objetivos.

Capricórnio

Um amor verdadeiro se afasta da sua vida, é hora de refletir sobre o seu comportamento nos relacionamentos e aprender a valorizar as pessoas que te amam. A carta “A Carruagem” do horóscopo do tarot convida você a seguir em frente sem medo, enfrentará qualquer problema com sucesso, desde que evite discussões desnecessárias e cultive a tolerância. É hora de fortalecer a sua economia, poupar para construir o seu património e garantir um futuro próspero.

Aquário

A energia do universo te acompanha, confie na sua intuição, tome decisões com sabedoria e aproveite as oportunidades. “O Louco” é a sua carta desta semana no horóscopo do tarot, que te convida ao amadurecimento, é hora de definir seu projeto de vida e perseguir seus objetivos. Não se deixe afetar por comentários negativos de amigos, procure relacionamentos saudáveis e concentre-se no seu próprio crescimento econômico e pessoal.

Peixes

Aceite uma proposta de negócio que chegará até você esta semana, ela lhe dará muito sucesso e o sucesso irá surpreendê-lo para lhe dar estabilidade. A carta de “A Estrela " anuncia mudanças positivas, seus desejos serão realizados, mas tome cuidado com os amigos invejosos. Dinheiro extra te espera com os números 29 e 70 que vão te trazer sorte. Vermelho e verde atrairão prosperidade e abundância para sua vida, e Câncer, Virgem e Escorpião são seus signos mais compatíveis para o amor e para fortalecer suas boas vibrações.

Com informações do site Nueva Mujer