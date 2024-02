As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça de carnaval.

Leão

Na leitura do tarot você obteve a carta “A Torre”, que indica que é o momento ideal para começar a construir seu futuro profissional. Não hesite em abrir seu próprio negócio, pois será maravilhoso para você. Seus números mágicos são 20 e 23 e Seus signos compatíveis são Áries, Sagitário e Leão. Suas cores de abundância são o vermelho e o laranja. Esta semana você terá problemas de temperamento, se sentirá explosivo e terá vontade de brigar com todos.

Virgem

Você obteve a carta “Ás de Espadas”, então é hora de enfrentar todos os seus problemas e resolvê-los, esta é a sua hora de obter a vitória em sua vida e superar qualquer desafio. Cuide do estresse e das enxaquecas, procure não pensar muito e deixar as coisas fluírem. Mudanças positivas estão chegando em sua vida profissional. Seu melhor dia é sexta-feira e seus números mágicos são 04 e 10. Suas cores são o branco e o vermelho, e seus signos compatíveis são Capricórnio, Touro e Gêmeos.

Libra

A carta “O Mágico” do horóscopo do tarot sorri para você, então a sorte está do seu lado, aproveite as mudanças que surgirem para atingir seus objetivos. Você finalmente encontra a cura para aquela doença que o afligia, você se sentirá mais saudável e cheio de energia. Fique tranquilo, esta semana seu ex-companheiro pode tentar te provocar, mas não caia no jogo dele, é hora de fechar ciclos e abrir as portas para um novo amor.

Escorpião

Seu espírito de líder natural brilhará esta semana, você terá muito trabalho e novos projetos nos quais se destacará por suas ideias. A carta “O Mundo” que apareceu no seu horóscopo do tarot prevê dias cheios de movimentos positivos. Peça aquela promoção e bônus econômico que você tanto deseja, é a sua hora de iniciar um negócio de importação e estabelecer relações comerciais com estrangeiros. Aproveite a energia positiva para concluir negócios e tomar decisões importantes.

Com informações do site Nueva Mujer