Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Carta da Pomba Gira 7 Saias

Os esforços são reconhecidos e dá gosto viver. É hora de se nutrir com as perspectivas positivas e com a ideias poderosas que podem surgir. Apenas não se desequilibre com o ego.

Capricórnio – Carta da Pomba Gira Menina

Se as coisas vão bem no lar e no amor, é hora de aproveitar. Se as coisas não vão bem, é hora de buscar como controlar a ira e sair da tristeza para assim ter força para dar um basta naquilo que não vai bem.

Aquário – Carta da Pomba Gira do Cabaré

Um ciclo destrutivo chega ao fim, mas é preciso desapegar com sinceridade daquilo que já não faz mais bem. Viver na mentira sempre leva a crise e má sorte, tire a venda dos olhos e seja verdadeiro.

Peixes – Carta da Pomba Gira Maria Quitéria

A vida é o agora, mas também é a fé que não só pode ver e por vezes é esquecida. A resposta procurada está na espiritualidade e intuição, a partir dela o novo vem ou nasce.