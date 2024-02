O que é pilates e quais são seus benefícios? Os braços de Miley Cyrus vão te incentivar a tentar

Miley Cyrus A cantora surpreendeu com seus braços tonificados (John Shearer, Kevin Winter/Getty)

Miley Cyrus é oficialmente uma vencedora do Grammy (embora saibamos que ela sempre foi) depois de receber o prêmio das mãos de Mariah Carey pela melhor performance pop solo por seu sucesso “Flowers”

O discurso de Cyrus enfatizou o quão significativo tem sido para ela ganhar seu primeiro Grammy, depois de quase duas décadas trabalhando na indústria da música. Este prêmio é incrível. Mas realmente espero que não mude nada, porque minha vida era linda ontem. Nem todos no mundo receberão um Grammy, mas todos neste mundo são espetaculares", disse, antes de acrescentar com uma risada: "Então, por favor, não pensem que isso é importante, embora seja muito importante, não é mesmo, pessoal?", disse com seu característico senso de humor.

Mas justo quando todos pensavam que Miley já tinha dado tudo com um discurso de aceitação tremendo, ela surpreendeu com uma das melhores apresentações que aconteceram nos últimos anos em uma cerimônia do Grammy.

A cantora subiu ao palco para cantar ao vivo 'Flowers', à qual acrescentou um toque muito roqueiro ao estilo Tina Turner, além de algumas frases que deram mais força do que a música já tinha.

"Não queria te deixar (mas tive que fazer isso). Não queria brigar (mas brigamos). Comecei a chorar e então lembrei que... acabei de ganhar meu primeiro Grammy!" recitou Cyrus, para depois comemorar sua vitória dançando no palco.

A interpretação de Miley, seu visual e sua felicidade foram enaltecidos durante toda a noite, mas algo que deixou muitos chocados foi sua figura tonificada, especificamente seus braços, o que levou à pergunta do milhão: quais exercícios ela faz?

O segredo de Miley Cyrus para braços tonificados e estéticos

Qualquer um poderia pensar que os braços de Cyrus são resultado de uma rigorosa rotina de pesos, mas há muito mais do que isso. Segundo a própria cantora revelou, sua forma preferida de se exercitar é o pilates, conhecido por sua capacidade de fortalecer e esculpir em grande medida os braços e abdominais.

Miley começou a praticar essa técnica baseada na força em 2013 e acredita-se que ela faça um treino de Pilates por dia, inclusive instalou um estúdio em sua casa. Segundo sua ex-treinadora pessoal, Mari Winsor, Miley gosta de se exercitar por meia hora e sua rotina inclui abdominais.

"Ela quer estar saudável, quer ter bons abdominais", disse Winsor anteriormente à People. "Sempre a faz sentir-se melhor e mais clara quando faz exercício físico".

Benefícios de praticar pilates

O Pilates não só oferece tonificação geral: o treinamento melhora a flexibilidade, equilibra a força muscular e proporciona um melhor controle muscular das costas e membros. É uma das formas mais eficazes de desenvolver músculos nos tríceps, costas, bíceps e ombros.

Embora esta forma de exercício de baixo impacto seja conhecida por fortalecer o núcleo, também é excelente para esculpir a parte superior do corpo. A chave está nas pranchas que você faz durante a rotina. Estas exigem que você se apoie com os braços enquanto aperta seu abdômen. Para manter essa postura de prancha e conseguir braços fabulosamente tonificados, você deve trabalhar os músculos de todo o corpo para manter essa postura.