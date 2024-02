O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Mestre

Momento de fazer descobertas importantes e usar sua sabedoria para compreender a razão de algumas questões. Não tema passar pela escuridão se tem em mente que encontrará a luz em breve, pois é merecedor dela. Enfrente alguns temores e comece a compartilhar o melhor de si para finalmente se unir com aquilo e aqueles que estão alinhados com o seu propósito.

Capricórnio – Carta do Relâmpago

Mudança poderosas e intensas são anunciadas para aqueles que saem do comodismo e decidem encarar novas visões, aventuras e caminhos. O que era passado não resistirá e será importante ter uma atitude desapegada. Compreenda o que é superficial, o que é ego e o que apenas pesa em seus ombros, pois a hora de se libertar se aproxima.

Aquário – Carta do Êxito

Momento de novas chances para alcançar o que deseja, sonha e se aventurar. No entanto, é preciso sair da preguiça que o acompanha e dos problemas que consomem sua mente e a deixam atribulada. Comece a soltar, a celebrar a liberdade e a diversão com as pequenas coisas para poder construir uma consciência mais próspera.

Peixes – Carta Além da Ilusão

É preciso descansar o corpo e a mente para poder tomar decisões ou agir com consciência. Se isolar não irá adiantar se isso trouxer sofrimento; é a hora de começar a organizar a rotina para ter momentos de paz que o ajudam a recuperar as energias. Com essas atitudes, sua consciência se expande e é possível viver muito melhor.