O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta das Vidas Passadas

Momento de compreender como as vivencias, pessoas e o passado trouxe sabedoria, mas também se permitir cortar os laços de dependência para poder ser livre. Por mais que tenha acontecido muita coisa, só você pode voar para fora da gaiola que o prende e começar uma jornada de aprendizagem, liberdade e evolução nova. É um chamado para o desapego!

Virgem – Carta da Transformação

Hora de assumir a coragem, as lutas e os seus potenciais para se destacar, mas com consciência. Não caia na soberba, egoísmo e ilusão, pois é momento de olhar em onde pisa e começar a realizar ou trilhar os caminhos com estratégias, planos e menos impulsividade. Esse comportamento abrirá importantes possibilidades na sua trajetória!

Libra – Carta O Rebelde

Momento de quebrar amarras e começar a ser seu próprio guia pela vida. Aceite a participação daqueles que são aliados verdadeiros e não tema experimentar o mundo no seu tempo, com calma e se conectando com aquilo que importa; mesmo assim, comece sua jornada agora com determinação e mais coragem.

Escorpião – Carta da Maturidade

Sua energia pede amadurecimento agora para poder florescer e colher os frutos merecidos dos esforços com tranquilidade. Não se deixe apenas levar pela vida ou pelas influências, comece a tomar suas próprias decisões e buscar uma maior evolução mental, emocional e espiritual. A intuição pode trazer mensagens importantes que devem ser compreendidas com sabedoria.